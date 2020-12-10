Cyberpunk 2077 siber dolandırıcıların da gözdesi oldu

Uzmanlar, 2020'nin ilk 10 ayında dolandırıcıların sürekli olarak Cyberpunk 2077'yi bekleyen oyuncularla ilgilendiğini gözlemledi. Örneğin Ocak ve Kasım 2020 arasında Kaspersky uzmanları, dünyanın dört bir yanından kullanıcılara virüs bulaştırmak için 3.300'den fazla girişim tespit etti. Henüz piyasaya sürülmemiş bir oyunu taklit eden çeşitli tehditlerin yanı sıra, dolandırıcılar daha gelişmiş ve daha karmaşık tehditlerle de ortaya çıktı.

Tespit edilen tehditleri analiz eden uzmanlar, oyunculara Cyberpunk 2077'yi resmi çıkış tarihinden önce indirme şansı sunan birkaç web sitesi buldu. Bu sitelerdeki yükleyiciler gerçeğine çok benziyor, ancak herhangi bir oyun dosyası indirmek yerine sadece bir süre bekleyip kullanıcıdan bir lisans anahtarı istiyor. Bu anahtar, dolandırıcıların hazırladığı bir anketi tamamlayarak ve ardından e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi kişisel verileri girerek ediniliyor. Kullanıcı kişisel bilgilerini paylaşıp anahtarı aldığından bir açılış ekranıyla karşılaşıyor ve uygulama kullanıcıya, oyunu başlatmak için önemli işlevler içeren bir DLL dosyasının eksik olduğunu söylüyor. Bu DLL'yi almak için kullanıcıdan anketi tekrar doldurması isteniyor, süreç tıkanıyor ve kullanıcının eli boş kalıyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov, "Siber suçluların Cyberpunk 2077'ye artan ilgisi anlaşılabilir bir durum” diyor. “Herkes yıllardır bu oyunu bekliyor ve tam da yayınlanmasının arifesinde, dolandırıcılar oyunu oynamak için sabırsızlanan kurbanların değerli bilgiler çalmayı umuyor. Bu yüzden sabırsız oyuncuları resmi lansmanı beklemeye oyunu güvenilir kaynaklardan satın alarak indirmeye çağırıyoruz.”



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