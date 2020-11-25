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Teknoloji
Haber Giriş: 25.11.2020 - 08:45 | Son Güncelleme:

Cyberpunk 2077 resmi oynanış görüntüleri yayında

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Cyberpunk 2077 resmi oynanış görüntüleri yayında
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Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 için geri sayım sürerken, oyunun yapımcısı ise oyuna ait ilk oynanış videosunu yayınladı. Bakın oyun nasıl görünüyor?

Cyberpunk 2077'nin resmi YouTube hesabından paylaşılan oynanış videosunda oyunun hem PS4 Pro hem de PS5 üzerinden oynandığı dikkat çekiyor.

yan karakter şoför koltuğundayken virajlardaki direksiyon dönüş animasyonları çok zayıf, neredeyse yok gibi. Bu tarz küçük hatalar ilk gün yaması ile düzeltilebilir.

175 SAATTE BİTMEYEN OYUN

Oyunların genel olarak oynanış süresi değişmekle birlikte 25-30 saat 'ideal' olarak kabul ediliyor. Ancak bazı oyunlar var ki bu sürenin çok üstüne çıkabiliyor. Gelecek ay satışa sunulacak olan Cyberpunk 2077 de 'süre' konusunda oyunculara cömert davranacak bir yapım olacağa benziyor.

Babiel konuyla ilgili yaptığı açıklamada oyunu 175 saattir oynamaya devam ettiğini, ancak oyunun halen bitmediğini belirtti. Ancak oyunun geliştiricilerinden Lukasz Babiel, oyunu yavaş tempoda oynadığını da ekledi.

Diğer bir deyişle, oyunu yan görevlerle birlikte 'her şeyiyle' bitirmek isteyen kullanıcıların uzun saatler ekrana kilitlenmesi söz konusu olacak.
10 Aralık'ta PS4, Xbox One, PC ve Stadia için satışa sunulacak olan oyun, Türkçe alt yazı desteğine de sahip olacak. Oyunun PS5 ve Xbox Series S|X sürümü ise gelecek yıl satışa çıkacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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