Cyberpunk 2077: PC ve PS4 Pro karşılaştırması

Cyberpunk 2077'nin resmi YouTube hesabından ilk oynanış videosu paylaşıldı. Bu videoda oyunun hem PS4 Pro hem de PS5 ile oynandığı dikkat çekerken, şimdi de PS4 Pro ile PC arasındaki grafiklerin farkını ortaya koyan yeni bir video yayınlandı.

Ancak videonun açıklama kısmına bakıldığında PC ile alınan oynanış görüntüsünün oyunun son hali olmadığı dikkat çekiyor. Henüz erken aşamada gelen bu görüntüler, oyunun son haline evrilmesiyle birlikte daha da iyileşmiş olacak.

İki görüntüyü dikkatlice izlediğinizde PC'nin açık ara PS4 Pro'ya göre çok daha iyi grafiklere sahip olduğu görülüyor. Işıklandırma ve kaplamaya bakıldığında da bu farkı görebilmek mümkün.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta satışa sunulacak. Oyun; PS4, Xbox One, PC ve Stadia sürümleri için satışta olacak ve Türkçe altyazı desteği de olacak.

Geriye dönük uyumluluk desteği sayesinde de bu oyunu PS5 ve Xbox One S|X oyun konsollarında da oynayabileceksiniz.