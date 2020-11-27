Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? İşte o tarih

Daha önce çıkması beklenen; ancak çıkış tarihi sürpriz bir kararla ertelenen Cyberpunk 2077 için oyunun geliştiricisi bu kez kesin konuşuyor. Oyunun artık ertelenmeyeceğinin altını çizen yapımcılar, 10 Aralık tarihinde oyunun vitrinlerdeki yerini alacağına dikkat çekiyor.

Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi konusunda akıllardaki soruları ortadan kaldıran CD Projekt Red, şirkete dair bazi finansal verileri de kamuoyuyla paylaştı. 2020 yılının üçüncü mali çeyreğinde yaklaşık 28 milyon dolar gelir elde eden şirket, gelirini %13, kârını ise %57 oranında artırmayı başarmış durumda.



Bu gelirin büyük kısmı ise şirketin yüzünü güldüren ve dünya genelinde çok satan The Witcher 3 Wild Hunt'tan geliyor. Gwent: The Witcher Card Game satışları da beklentilerin üzerinde seyrederken, Cyberpunk 2077 ile şirketin gelirlerini daha da artırması sürpriz olmayacak.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Oyun, yeni nesil konsollara da gelecek yıl gelecek.



