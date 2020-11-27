MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriCyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? İşte o tarih
GeriTeknoloji Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? İşte o tarih
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 27.11.2020 - 07:46 | Son Güncelleme:

Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? İşte o tarih

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? İşte o tarih
Abone Olgoogle-news

Uzun zamandır dört gözle beklenen oyunlardan biri olan CD Projekt Red imzalı Cyberpunk 2077 için geri sayım sürüyor. İşte oyunun satışa sunulacağı tarih...

Daha önce çıkması beklenen; ancak çıkış tarihi sürpriz bir kararla ertelenen Cyberpunk 2077 için oyunun geliştiricisi bu kez kesin konuşuyor. Oyunun artık ertelenmeyeceğinin altını çizen yapımcılar, 10 Aralık tarihinde oyunun vitrinlerdeki yerini alacağına dikkat çekiyor.

Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi konusunda akıllardaki soruları ortadan kaldıran CD Projekt Red, şirkete dair bazi finansal verileri de kamuoyuyla paylaştı. 2020 yılının üçüncü mali çeyreğinde yaklaşık 28 milyon dolar gelir elde eden şirket, gelirini %13, kârını ise %57 oranında artırmayı başarmış durumda.

Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak İşte o tarih

Bu gelirin büyük kısmı ise şirketin yüzünü güldüren ve dünya genelinde çok satan The Witcher 3 Wild Hunt'tan geliyor. Gwent: The Witcher Card Game satışları da beklentilerin üzerinde seyrederken, Cyberpunk 2077 ile şirketin gelirlerini daha da artırması sürpriz olmayacak.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Oyun, yeni nesil konsollara da gelecek yıl gelecek.

Oppo Reno4 serisi kutudan çıkıyor Oppo'nun geleceğin fikirlerini modern tasarım ile bir araya getirdiği ve Türkiye'de büyük ilgi görmesi beklenen Reno4 Serisi'ni kutularından çıkarıyoruz. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle