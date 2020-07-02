Crysis Remastered yoksa tam bir hayal kırıklığı mı?

Crysis Remastered'a ait oyun içi görüntüler internette yayınlandı. Hangi platformdan yüklendiği belli olmayan görüntüler, ilk oyunla karşılaştırıldı; ancak aradaki farkı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2007 yılında çıkan orijinal Crysis ile remastered sürüme ait aynı sahnelerin karşılaştırıldığı görüntüleri ResetEra üyelerinden Last Colossi ve cOZm1c paylaştı. Görüntülere bakıldığında Crysis Remastered'ın çok da büyük değişim geçirmediği ve ilk oyundan radikal bir şekilde ayrışmadığı dikkat çekiyor.

Renklerdeki aşırı doygunluğu ile göze çarpan Crysis Remastered, detayların görünmesine engel olurken, bu da ilk oyunun daha iyi görünmesini sağlamış. Yani istenenin tam tersi ortaya çıkmış.

İsterseniz sözü fazla uzatmadan sizi eski ve yeni Crysis görüntüleriyle baş başa bırakalım:





Crysis



Crysis Remastered



Crysis



Crysis Remastered



Crysis



Crysis Remastered



