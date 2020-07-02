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Teknoloji
Haber Giriş: 02.07.2020 - 08:07,Son Güncelleme:

Crysis Remastered yoksa tam bir hayal kırıklığı mı?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Crysis Remastered yoksa tam bir hayal kırıklığı mı?
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13 yıl önce satışa sunulan ve büyük ses getiren Crysis'in yenilenen grafikleriyle tekrar satışa sunulacağının duyurulması heyecan yarattı. Ancak Crysis Remastered'a ait görüntüler, beklentileri hayli düşürecek gibi görünüyor.

Crysis Remastered'a ait oyun içi görüntüler internette yayınlandı. Hangi platformdan yüklendiği belli olmayan görüntüler, ilk oyunla karşılaştırıldı; ancak aradaki farkı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2007 yılında çıkan orijinal Crysis ile remastered sürüme ait aynı sahnelerin karşılaştırıldığı görüntüleri ResetEra üyelerinden Last Colossi ve cOZm1c paylaştı. Görüntülere bakıldığında Crysis Remastered'ın çok da büyük değişim geçirmediği ve ilk oyundan radikal bir şekilde ayrışmadığı dikkat çekiyor.

Renklerdeki aşırı doygunluğu ile göze çarpan Crysis Remastered, detayların görünmesine engel olurken, bu da ilk oyunun daha iyi görünmesini sağlamış. Yani istenenin tam tersi ortaya çıkmış.

İsterseniz sözü fazla uzatmadan sizi eski ve yeni Crysis görüntüleriyle baş başa bırakalım:

Crysis Remastered yoksa tam bir hayal kırıklığı mı

Crysis
Crysis Remastered yoksa tam bir hayal kırıklığı mı

Crysis Remastered
Crysis Remastered yoksa tam bir hayal kırıklığı mı

Crysis
Crysis Remastered yoksa tam bir hayal kırıklığı mı

Crysis Remastered
Crysis Remastered yoksa tam bir hayal kırıklığı mı

Crysis 
Crysis Remastered yoksa tam bir hayal kırıklığı mı

Crysis Remastered

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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