Çölün ortasında 12 bin yıllık balık fosilleri bulundu

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Sahra Çölü, tamamen kumla kaplı bir alan. Fakat, bulunan 12 bin yıllık balık fosilleri, çölün her zaman böyle olmadığını ve bir zamanlar su ve yaşayan canlıların olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, Acasus Dağları'nda 17.551 fosil buldu. Bulunan fosillerin yüzde 80'i, 11 bin yıl önce avlanan balıklara ait.

Acasus Dağları'nda bulunan fosiller, Holosen döneminde bölgede çok sayıda yayın balığı ve tatlı su çipurası (tilapi) bulunduğunu gösteriyor. Fosiller üzerindeki izler de balıkçılığın önemli bir faaliyet ve besin kaynağı olduğuna işaret ediyor. Bölgedeki balık fosillerinin yüzde 66'sı yayın balığı, yüzde 33'ü ise tilapiye ait. Balıkların yanı sıra kuşlar, sürüngenler ve memelilere ait fosiller de bulundu. Bu da, memelilerin sayısı arttıkça, balıkların kaybolmaya başladığına işaret ediyor. Ayrıca, bu bulgular dağlarda yaşayan insanların hayatta kalmak için avlandıklarını da ortaya koyuyor.