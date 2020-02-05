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Teknoloji
Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:24,Son Güncelleme:/

Cisco’dan, Orta Doğu ve Afrika bölgesi yönetimine üst düzey atama

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Cisco’dan, Orta Doğu ve Afrika bölgesi yönetimine üst düzey atama

Cisco, Orta Doğu ve Afrika bölgesi için yeni başkan yardımcısı olarak Reem Asaad’ı atadığını duyurdu.

Dijital dönüşüm son hızla iş modellerini değiştirir ve bu modellerin evrilmesini sağlarken, Asaad şirketin Orta Doğu ve Afrika işlerinden sorumlu olacak ve Cisco’nun bölgede önde gelen teknoloji firması konumunu güçlendirmeye çalışacak. Teknoloji, finansal hizmetler, müşteri deneyimi gibi sektörlerde yirmi yılı aşkın deneyime sahip olan Asaad yeni görevinde, Cisco’nun dijitalleştirme gündemlerini hızlandırmak için gelişmiş çözümler portföyünün desteklediği hükümetlerle, müşterilerle ve iş ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmeye odaklanacak. 

Atama hakkında yorum yapan Cisco’nun Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya bölgesi Başkanı Wendy Mars da “Reem'in MEA operasyonlarımızı yönetmek üzere Cisco’ya katılmasından heyecan duyuyorum. Reem, liderlik tecrübesine sahip ve dijital dönüşümün mevcut durumuna çok hâkim. Reem’in Cisco’ya güç katacağına ve bölgesel şirketlerin karşılaştıkları zorlukları çözmelerine yardımcı olacağına güvenim tam.”

Asaad Cisco'ya katılmadan önce, Raya Contact Center adlı, Kahire merkezli ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da operasyonları bulunan, Fortune 500 arasında yer alan ve çok uluslu firmalara iş süreçlerinde dış kaynak hizmeti sunan bir şirkette CEO pozisyonunda görev aldı.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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