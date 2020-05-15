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HaberlerTeknoloji HaberleriÇin’in uzaya yolladığı roketi New York'un 13 dakika uzağına düştü
GeriTeknoloji Çin’in uzaya yolladığı roketi New York'un 13 dakika uzağına düştü
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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Çin’in uzaya yolladığı roketi New York'un 13 dakika uzağına düştü

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Çin’in uzaya yolladığı roketi New York'un 13 dakika uzağına düştü
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Çinin uzaya fırlattığı roketin ABD’nin New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü belirtildi.

Çin ile ABD arasında bu sefer de roket krizi yaşanıyordu. Çin tarafından 5 Mayıs’ta uzaya fırlatılan insansız prototip uzay aracı Uzun Yürüyüş 5B roketi ABD'de New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü anlaşıldı.

ABD medyası söz konusu roketin Çin’in Hainan eyaletindeki Vençang Uzay Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldığını bildirdi. ABD Uzay Kuvvetlerinin 18. Uzay Kontrol Filosu ise aracın Atlas Okyanusuna indiğini doğruladı.ABD’li yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir faciadan dönüldü. Kaza gerçekleşseydi, bunun telafuzu mümkün olmazdı" denildi.

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