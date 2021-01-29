MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriÇin, uzaya 'uzaktan algılama uyduları' gönderdi
GeriTeknoloji Çin, uzaya 'uzaktan algılama uyduları' gönderdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 29.01.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Çin, uzaya 'uzaktan algılama uyduları' gönderdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin, uzaya 'uzaktan algılama uyduları' gönderdi
Abone Olgoogle-news

Çin, "Yaogan-31" serisi 3 uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, 3 "Yaogan-31" uydusundan oluşan ve bu serideki 2. grup olduğu belirtilen uydular, ülkenin Gansu eyaletindeki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezinden Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle uzaya gönderildi.

Fırlatma işleminin ardından uydular, önceden planlanan yörüngelerine girdi.

Söz konusu uydular, elektromanyetik çevre gözlem ve bazı teknolojilerin testi için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 359. misyonu oldu.

Çin, ilk Yaogan-31 uydu grubunu 2018’de uzaya göndermişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle