Çin, koronavirüs sebebiyle dijital para birimine geçebilir

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Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya dalga dalga yayılan Koronavirüs (Kovid-19) birçok ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Salgınla mücadele eden ülkelerde ekonomi de ciddi anlamda etkilendi. Özellikle Çin’de, yetkililerin tüm çabalarına rağmen işler yakın zamanda normale dönecek gibi durmuyor. Ülkede faaliyet gösteren çok sayıda firmada üretim durdu, ticari faaliyetlere ara verildi, turizm bitti ve Çin ekonomisi her geçen gün biraz daha zayıflıyor. Uzmanlar, ekonomik aktivitenin önemli derecede azaldığını ve bu olumsuz etkilerinin küresel ticarette de kendini göstermeye başladığını belirtiyor.

Salgın, dijital para birimi çalışmalarını hızlandırdı

Krizde ekonomiyi ayakta tutmaya çalışan Çin hükumeti de piyasalara nefes aldırmak için neredeyse her yolu deniyor. Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Bankası’nın (PBoC) eski başkanı Li Lihui, Koronavirüs sebebiyle, Çin Merkez Bankası’nın bir süredir üzerinde çalıştığı dijital para biriminin çok daha hızlı piyasaya sürülebileceğini duyurdu.

Li ayrıca, ‘’Virüsün fiziksel nakit yoluyla yayılmasını önlemek için hükümet bazı eski kağıt paraları karantinaya aldı ve virüs salgınının ortaya çıktığı Hubei‘de 600 milyar yuan (yaklaşık olarak 85.9 milyar dolar) yeni para piyasaya sürüldü. Ayrıca milyonlarca insan devlet emriyle evlerinden çıkamıyor ve bu durum da bireysel olarak ödeme yapmayı zorlaştırıyor’’ açıklamasında bulundu. Analistler, piyasaya sürülmesi muhtemel dijital para biriminin, maliyetleri ve riskleri azaltması sebebiyle cazip hale gelebileceği görüşünde.

Finansal bir devrim yaşanabilir

Kripto para uzmanları dijital para birimlerinin, yaklaşmakta olan finansal devrimde çok önemli bir rol üstleneceğini ve Çin’in bu süreçte, biraz da mecburiyetten, öncü olabileceğini söylüyor. Süreç sadece teknoloji ve kripto para piyasaları için değil, ABD ile Çin arasındaki rekabet için de belirleyici olacak gibi görünüyor.

İş dünyası ‘home office’ çalışmayı test ediyor

Salgının etkili olduğu ülkelerde iş dünyası da yeni çalışma modellerini test etmeye başlamış durumda. Birçok şirket, çalışanlarını dijital platformlar üzerinden online çalışma modellerine yönlendiriyor, faaliyetlerini sürdürmeye gayret ediyor. Ayrıca, salgın bu hızla yayılmaya devam ederse, iş dünyasının en az 4’te 1’inin yakın zamanda ‘home office’ çalışabileceği düşünülüyor.



Şinasi Furkan AVCI

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