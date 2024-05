Cenevre’de yapay zeka konuşuldu

Haberin Devamı

40 BM kuruluşu ile birlikte düzenlenen zirvede konuşan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Yapay Zeka Endüstrisinde Küresel İşbirliklerinin Uyumlu Hale Getirilmesi" başlıklı yuvarlak masa toplantısında yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde etik kuralların önemine işaret etti.

Ali Taha Koç, telekomünikasyon endüstrisinde etik standardizasyonun yenilikçi bir ortamı teşvik etmek ve birlikte çalışabilirliği artırmak açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Koç, "Telekom endüstrisinin geniş ağları, büyük hacimli verileri ve küresel olarak insanları ve işletmeleri birbirine bağlamadaki kritik rolüyle yapay zeka entegrasyonundan önemli ölçüde faydalanacağını ön görüyoruz" dedi.

Ali Taha Koç, yapay zekanın toplumsal faydalarının da altını çizerek, "Yapay zekayı bir tür çağ değişimi olarak görüyorum. ‘Herkesi’ birbirine bağlamaktan 'her şeyi' birbirine bağlama çağına geçiyoruz" dedi. Dr. Koç, yapay zekanın yeni bir ilişki biçimi kurduğunu ve bunun toplumsal faydayı artıracak şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında Turkcell'in yapay zeka projelerinde etik kurallara her koşulda bağlı kaldığını belirten Koç; "Turkcell'de hayata geçirdiğimiz tüm projelerde, yapay zekayı etik kurallar dahilinde geliştiriyoruz. Ürün ve servislerimizi ‘insan için teknoloji’ odağımızla geliştiriyoruz." dedi. Ali Taha Koç, 2020 yılında Türkiye’de yayınladıkları “Turkcell Yapa Zeka İlkeleri Etik Kuralları" ile bu konudaki taahhütlerini kamuoyuyla paylaşarak bir ilke imza attıklarını hatırlattı.

Haberin Devamı

Ali Taha Koç, GSMA yapay zeka çalışma grubunun etkin bir üyesi olduklarını söyleyerek bu alandaki çalışmalarının yalnızca telekomünikasyon ortamını şekillendirmekle kalmadığını, gelecekteki teknolojiler için standartların geliştirilmesine de rehberlik ettiğini ifade etti. Koç, "ITU ve 3GPP gibi saygın kuruluşlarla pek çok çalışma grubunun ve girişimlerin parçasıyız. Yeni nesil telekomünikasyon altyapısı için çok önemli olan IMT-2030 standardizasyonu da dahil olmak üzere geleceğin ağlarına odaklanıyoruz. Yapay zekaya dayalı ağ haberleşme grubuna liderlik ediyoruz" dedi.