Call Of Duty Black Ops 4 sistem gereksinimleri neler? COD4 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Call Of Duty Black Ops 4 oyunu birden fazla moda sahip olan oyunlardan biri olmaktadır. Oyunda bulunan zombi modu en çok ilgi gösterilen modlar arasında gösterilmektedir.

Call Of Duty Black Ops 4 Sistem Gereksinimleri neler?

Call Of Duty Black Ops 4 oyunu 2018 yılında piyasaya sürülen bir oyun olmaktadır. Bu oyunda kullanılan her karakterin takımına olan faydası farklı olmaktadır. Takım halinde oynanan bir oyun gibi görünse de oyuncular tek başlarına da bu oyunu oynayabilmektedir. Oyunda haritalar ve farklı amaçlar için hazırlanmış silahlar bulunmaktadır. Bu sayede oyuncu tek başına ya da takımı ile birlikte taktikler geliştirebilmektedir.

Her oyunun olduğu gibi Call Of Duty Black Ops 4 adlı oyun içinde bilgisayarların sahip olması gereken birtakım donanımlar bulunmaktadır. Bu oyun için gerekli olan sistem gereksinimleri şu şekilde ifade edilmektedir:

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İşlemci : Core i5-2500K veya AMD dengi olması gerekmektedir.

RAM : 8 GB olmalıdır.

Ekran kartı : Nvidia GTX 660 2 GB/GTX 1050 2 GB, AMD HD 7850 olması gerekir.

İşletim sistemi : Windows 7, 64 bit ve sonrası olması iyi olmaktadır.

Depolama alanı : 25 GB olmalıdır.

DirectX sürümü : DX 11

Çözünürlük: 720 p olmalıdır.

COD4 İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Call Of Duty Black Ops 4 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde olmaktadır:

İşlemci : Core i7-4770K veya AMD dengi olmalıdır.

RAM : 12 GB olması tavsiye edilmektedir.

Ekran kartı : Nvidia GTX 970/GTX 1060 6 GB, AMD R9 390/RX 580 olması gerekir.

İşletim sistemi : Windows 10 64 bit olmalıdır.

Depolama alanı: 25 GB olmalı.

DirectX sürümü: DX11

Çözünürlük: 1080p olmalıdır.