Çalışanların yüzde 36’sı işverenlerinden siber güvenlikle ilgili eğitim almadı

Koronavirüs salgınının yükselişe geçmesiyle birlikte pek çok iş yeri, evden çalışma düzenine geçmek durumunda kaldı. Biraz da zorunlu olarak gelişen bu dijital dönüşüm sonrası ise hem işveren hem de çalışanlar, şimdilerde ‘yeni normal’e adapte olmaya çalışıyor. Peki, ‘ofis dışından çalışma’ prensibini benimseyen kurum ve iş yerleri için siber güvenlik ne durumda? Kaspersky’nin yaptığı anket, çarpıcı sonuçlar otaya koyuyor.

Koronavirüs pandemisinin ardından “home office” sistemine geçiş yapan iş yerleri son dönemlerde zorlu koşullara göğüs germek durumunda kaldı. Bazı işletmeler bu sürece çok daha kolay adapte olurken bazılarının ise hâlâ uyum sağlamaya çabaladığı görülüyor.

Uzaktan çalışma sürecinin ortaya çıkmasıyla birlikte siber güvenlik ve ofislerde siber güvenliği sağlayabilme konuları çok daha fazla önem kazandı. Kaspersky’nin Türkiye çapında 50 binden fazla kullanıcı ile yaptığı konuyla ilgili anketi, bu bağlamda son derece ilginç sonuçlar ortaya koydu.



Göze çarpan ilk istatistik, uzaktan çalışma imkanı sunulan ofis çalışanlarının bu uygulamadan memnun olduğunu gösterir nitelikte. Ankete katılanların yüzde 43,5’i uzaktan çalışma sisteminin çok daha verimli olduğunu düşündüğünü belirtirken yüzde 38,2’si, pandemi dönemi sona erdikten sonra da eskiye oranla çok daha fazla evden çalışmayı düşündüğünü belirtiyor. Dolayısıyla, evden çalışmanın pek çok çalışan için ‘yeni normal’ olduğunu söylemekte sakınca yok.

Güvenliği yakından ilgilendiren diğer bir konu ise kişilerin evden çalıştığı süre boyunca kullanmakta olduğu bilgisayarlar. Kaspersky’nin anketine bakıldığında, katılımcıların yüzde 44,4’ünün iş yerinin kendilerine sağladığı dizüstü bilgisayarlar üzerinde işlerini devam ettirdiği görülüyor. Kişisel bilgisayarlarını iş için kullananların oranı ise yüzde 29,8. Başka bir deyişle, bazı şirketler çalışanlarına iş için kullanmaları için dizüstü bilgisayar sağlıyor fakat işlerini kendi şahsi bilgisayarlarında yürüten çalışanların sayısı da göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Bu da çalışanların neredeyse yüzde 30’unun, günlük gazeteleri okumak, oyun oynamak, multimedya içerikleri görüntülemek, kişisel e-postaları kontrol edip alışveriş yapmak ve hatta mesajlaşma uygulamalarını kullanmak gibi pek çok özel aktiviteyi iş için kullandığı bilgisayarda yapmaya devam ettiği anlamına geliyor. Bu durumda da iş yerine ait gizli ve hassas bilgiler, bilgisayarda kayıtlı olan ve gizli tutulması gereken müşteri verileri, iş arkadaşlarına ait bilgiler de risk altında kalmış oluyor. Kaspersky’nin anketindeki “Evden nasıl güvenli çalışacağınıza dair işvereniniz tarafından eğitim aldınız mı?” sorusuna verilen “Hayır” cevaplarının katılımcıların yüzde 36’sını oluşturuyor olması da işverenlerin kritik önem atfetmesi gereken bir konu gibi görünüyor. Çünkü şirkete ait veriler hiçbir koşulda feragat edilemeyecek kadar değerli ve bu durum en üst seviyede özen gösterilmesini hak ediyor.



Evden çalıştığı süre boyunca kendi şahsi cihazları yerine şirket bilgisayarını kullanan çalışanlar için de koşullara uygun bir siber güvenlik çözümü ihtiyacı doğuyor. Küçük ve orta ölçekli iş yerleri, güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmayı düşünebilirler fakat bu çözümün onların ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış olması gerektiğini de unutmamalılar. Bu süreçte Kaspersky, KOBİ’lerin kendilerini koruma altına alırken özellikle ihtiyaç duyacağı çözümleri de dahil eden Kaspersky Small Office Security çözümünü 3 aylığına ücretsiz olarak sunuyor. Kaspersky’nin KOBİ’lerin ihtiyaçlarını hedefine alan bu aracını buradan indirmek mümkün. Öyle ki Kaspersky Small Oﬀice Security, çalışanlar işlerini yaparken işletmeyi güvende tutmak için ev bilgisayarı korumasının basitliğini özel olanaklarla birleştiriyor. Bu bir ilandır...