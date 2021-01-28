Bu yıl güvenlik teknolojilerine hangi trendler yön verecek?

Geçtiğimiz yıl boyunca evden çalışma modellerinden sosyal mesafe düzenlemelerine kadar birçok yeni unsur, kurum ve işletmelerin güvenliği sağlamada yeni teknolojilere adaptasyonlarını hızlandırdı.



2021 yılında güvenlik hem bireylerin hem kurumların en önemli önceliği olacak. Sağlıktan bilgi güvenliğine birçok alanda yeni teknolojiler 2021 ve devamında güvenlik sektörüne yön verecek. Özellikle yeni teknolojilerin pandemiyle birlikte oluşan ihtiyaçlara hızla yanıt verdiğini belirten bilişim uzmanı Dr. Serdar İnce, 2021 yılında güvenlikte standartların artacağını bunu da teknolojinin sağlayacağını söylüyor.



BULUT ÖNE ÇIKACAK



Bu yıl ve devamında güvenlik sektöründe etkili olacak trendler arasında bulut hizmetler öne çıkacak. Bulut depolama çözümleri sayesinde lokaldeki kamera görüntüleri güvenli bir şekilde internet üzerinden dış ortamdaki sunucular üzerine aktarılıp depolanıyor. Bu sayede işletmeler içerisindeki kayıt cihazı hasar görse ya da kaybolsa bile bulut depolama üzerinden kayıtlara sorunsuz şekilde ulaşmak mümkün oluyor. Bulut çözümlerinin sadece güvenlik açısından değil aynı zamanda erişim açısından da büyük avantajlar sunduğunu belirten Dr. Serdar İnce, “Bu çözümle bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz üzerinden istediğiniz kamerayı ya da kameraları da izleyebilirsiniz. Üstelik bunu, tanımlayacağınız yetkilere göre birden fazla kişi de farklı bilgisayar ve/veya akıllı telefon üzerinden yapabilir” diyor.



UZAKTAN GÜVENLİK YAYGINLAŞACAK



Yeni normalde uzaktan çalışmanın yaygınlaşması uzaktan güvenlik ihtiyacını da artırdı. İnce “Uzaktan Video İzleme (RVS) temeline dayalı akıllı önleyici güvenlik hizmetleri, işletmeleri veya mülkleri korurken, hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmıyor ve riskleri en aza indiriyor” şeklinde konuştu. İnce “Kameralar üzerlerindeki akıllı yazılımlar sayesinde izinsiz giriş, şüpheli bir paket ya da boş dolaşan biri anında fark edilerek, ihlal görüntüsü alarm olarak Uzaktan İzleme Merkezi’ne ulaştırılıyor. Operatörler gerekli önlemi anında alıyor. Bu şekilde pek çok olay henüz gerçekleşmeden önlenebiliyor” dedi.



YAPAY ZEKA KULLANIMI ARTACAK



Yapay zeka her alanda olduğu gibi güvenlik alanında en güçlü araçlardan biri olmaya devam edecek. Yapay zeka algoritmalarının kullanıldığı güvenlik kameraları bu yıl ve gelecekte proaktif güvenlik sunarak erken uyarıyla pek çok olayı gerçekleşmeden önlemeye devam edecek. İnce, “Kameralar üzendeki yapay zeka yazılımları sayesinde izinsiz giriş, şüpheli bir paket ya da boş dolaşan birinin anında fark edilip, ihlal görüntüsü alarm olarak uzaktan izleme merkezine ulaştırılması mümkün. Bu durumda operatörler gerekli önlemleri hızla alabiliyor.” diyor. Bugün yapay zeka tabanlı video analiz sistemlerinin farklı olaylardan öğrenerek kendini geliştirdiğine de dikkat çeken İnce, “Önümüzdeki günlerde yapay zeka güvenlikte daha fazla ve etkin kullanılacak” diyor.



HİZMET OLARAK GÜVENLİK YÜKSELİŞE GEÇECEK



Güvenlik sektörü için yükselişe geçecek bir diğer konu da hizmet olarak güvenlik. Güvenlik teknolojilerine ilişkin tüm ihtiyaçları kapsayan hizmet olarak güvenlikte, ürün tedariğinden montaja, 7/24 servisten bakıma, uzaktan alarm izleme merkeziyle alarm müdahaleden raporlamaya tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan çözümler bulunuyor. Kısacası tek ihtiyacı güvenlik olan işletmeler, ihtiyacına uygun güvenlik hizmetine tek bir sözleşmeyle sahip oluyor. Dr. Serdar İnce, hizmet olarak güvenlik sayesinde işletmelerin kendi işlerine odaklanacakları bir dünyaya geçiş yapıldığını söylüyor.



TEMASSIZ GEÇİŞLE YÜKSEK KORUMA



Pandemiyle birlikte artan hijyen kaygıları temassız geçiş kontrol sistemlerine ilgiyi artırdı. Gelecekte bu teknolojilere olan talebin daha da artması bekleniyor. Temassız geçiş kontrol sistemleri sisteme tanımlanan iris, yüz, parmak izi gibi biyometrik verileri işleyerek, herhangi bir yere dokunmadan güvenli şekilde giriş-çıkış yapılmasını sağlıyor. Arka planda çalışan derin öğrenme algoritmaları doğruluk payını en üst seviyeye taşıyor. Giriş çıkışın kontrol edilmesi gereken tüm alanlarda kullanılabilen bu sistemle, ziyaretçilerin ateş ölçümü ve maske kontrolünden geçmeden giriş yapmaları engellenebiliyor. Bu sistem sayesinde geçiş kontrolün daha güvenli hale geldiğini, pandemiye karşı da koruma sağlandığını belirten Dr. Serdar İnce, “Sağlık kaygılarının güvenlik ihtiyacını artırdığı bu yıl ve gelecekte temassız biyometrik geçiş kontrol sistemleri güvenlik sektörünün en önemli araçlarından biri olacak” diyor.