Bu robot kişinin mutlu, üzgün ya da şaşkın olduğunu söyleyebiliyor

Robotlar, kişilerin duygu durumuna da çare oldu. Kişilerin mutlu, üzgün, şaşkın ya da kızgın olarak adlandırılan duygu durumlarını belirleyen robot çalışması İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden geldi. Bilgi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları Oğuzcan Karadeniz ve Hasan Han, Dr. Öğr Üyesi Baykal Sarıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dalyan danışmanlığında kişilerin duygusunu yüz ifadesinden tanıyabilen robot geliştirdi. Derin öğrenme algoritmaları kullanılarak geliştirilen robot, kamera aracılığıyla mutluluk, üzüntü, kızgınlık, şaşkınlık, tiksinti ve korku duygularının yanı sıra nötr olma halini yüz ifadesinden algılayarak saptanan duyguya göre tepki verebiliyor. Tasarlanan robot için geliştirilen yapay zekâ uygulaması yüz ifadesinden kişilerin duygusunu algılayabiliyor.

35.000’e yakın fotoğraf kullanıldı

Proje hakkında bilgi veren Hasan Han, “Robotumuzun yüz ifadesine göre duygu tespiti yapabilmesi için yüz tanıma algoritmalarını kullanarak bir yapay zekâ uygulaması geliştirdik. Bu uygulamayı geliştirebilmek için 35.000’e yakın farklı yüz ifadelerine sahip fotoğraftan faydalandık. Robotumuzu istenen bir ortamdaki genel duygu durumunu ölçebilecek şekilde tasarladık. Robotumuz tüm işlemlerini IOT sistemiyle gerçekleştiriyor. Projemizde verimlilik, güç tasarrufu ve maliyeti ön plana aldık. Robotu buna göre dizayn ettik” dedi.

Robotun IOT sistemine sahip olduğunu belirten Oğuzcan Karadeniz, “Robot, internet aracılığıyla bilgisayar üzerinden uzaktan kumanda edilebiliyor. Yapay zekâyı uzaktan erişimli bir bilgisayarda işleyebiliyor. Robotun otonom olarak çalışabilecek özelliklere sahip olması için farklı bir yapay zekâ algoritması yazılımının geliştirilmesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sonucunda robotun insan desteksiz olarak bırakılan ortamda dolaşarak insanların duygularını analiz edebilecek ve bunları istatistiksel olarak sunabilecek” şeklinde konuştu.

Robotlarla aynı ofiste çalışılacak

Gelecekte kişilerin robotlarla aynı ofisi paylaşacağını vurgulayan Bilgi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Baykal Sarıoğlu, “Bilim insanları kişi-robot etkileşimini güçlendirmeye yönelik araştırmalara yoğunlaşıyor. Robotların, kişileri anlayabildiği teknolojilere sahip olması bu etkileşimi sağlamanın ilk adımlarından biri. Şu anda rutin işleri makinelere yaptırarak çok daha verimli olarak çalışılıyor. Gelecekte robotlarla aynı ofisi paylaşacağız. Fakat kişilerin robotlarla aynı ortamda bulunduklarında robotlara yönelik tepkilerinin genellikle olumsuz olduğunu, onları kendilerinden üstün gördükleri için bir tehdit olarak algıladıklarını görüyoruz. Kişi duygu durumu değişen bir varlık. Dolayısıyla robotlarla aynı ortamda sağlıklı olarak çalışabilmeleri için robotların kişilerin duygularını anlayabilmesi gerekiyor. Biz de robotlara kişilerin duygusunu fark ettirmeye yönelik başarılı bir çalışma hayata geçirdik” diye konuştu.



