MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBu robot kişinin mutlu, üzgün ya da şaşkın olduğunu söyleyebiliyor
GeriTeknoloji Bu robot kişinin mutlu, üzgün ya da şaşkın olduğunu söyleyebiliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 25.09.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

Bu robot kişinin mutlu, üzgün ya da şaşkın olduğunu söyleyebiliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu robot kişinin mutlu, üzgün ya da şaşkın olduğunu söyleyebiliyor
Abone Olgoogle-news

İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları Oğuzcan Karadeniz ve Hasan Han, Dr. Öğr Üyesi Baykal Sarıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dalyan danışmanlığında insan duygusunu yüz ifadesinden tanıyan robot geliştirdi.

Robotlar, kişilerin duygu durumuna da çare oldu. Kişilerin mutlu, üzgün, şaşkın ya da kızgın olarak adlandırılan duygu durumlarını belirleyen robot çalışması İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden geldi. Bilgi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları Oğuzcan Karadeniz ve Hasan Han, Dr. Öğr Üyesi Baykal Sarıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dalyan danışmanlığında kişilerin duygusunu yüz ifadesinden tanıyabilen robot geliştirdi. Derin öğrenme algoritmaları kullanılarak geliştirilen robot, kamera aracılığıyla mutluluk, üzüntü, kızgınlık, şaşkınlık, tiksinti ve korku duygularının yanı sıra nötr olma halini yüz ifadesinden algılayarak saptanan duyguya göre tepki verebiliyor. Tasarlanan robot için geliştirilen yapay zekâ uygulaması yüz ifadesinden kişilerin duygusunu algılayabiliyor.

35.000’e yakın fotoğraf kullanıldı

Proje hakkında bilgi veren Hasan Han, “Robotumuzun yüz ifadesine göre duygu tespiti yapabilmesi için yüz tanıma algoritmalarını kullanarak bir yapay zekâ uygulaması geliştirdik. Bu uygulamayı geliştirebilmek için 35.000’e yakın farklı yüz ifadelerine sahip fotoğraftan faydalandık. Robotumuzu istenen bir ortamdaki genel duygu durumunu ölçebilecek şekilde tasarladık. Robotumuz tüm işlemlerini IOT sistemiyle gerçekleştiriyor. Projemizde verimlilik, güç tasarrufu ve maliyeti ön plana aldık. Robotu buna göre dizayn ettik” dedi.

Robotun IOT sistemine sahip olduğunu belirten Oğuzcan Karadeniz, “Robot, internet aracılığıyla bilgisayar üzerinden uzaktan kumanda edilebiliyor. Yapay zekâyı uzaktan erişimli bir bilgisayarda işleyebiliyor. Robotun otonom olarak çalışabilecek özelliklere sahip olması için farklı bir yapay zekâ algoritması yazılımının geliştirilmesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sonucunda robotun insan desteksiz olarak bırakılan ortamda dolaşarak insanların duygularını analiz edebilecek ve bunları istatistiksel olarak sunabilecek” şeklinde konuştu.

Robotlarla aynı ofiste çalışılacak

Gelecekte kişilerin robotlarla aynı ofisi paylaşacağını vurgulayan Bilgi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Baykal Sarıoğlu, “Bilim insanları kişi-robot etkileşimini güçlendirmeye yönelik araştırmalara yoğunlaşıyor. Robotların, kişileri anlayabildiği teknolojilere sahip olması bu etkileşimi sağlamanın ilk adımlarından biri. Şu anda rutin işleri makinelere yaptırarak çok daha verimli olarak çalışılıyor. Gelecekte robotlarla aynı ofisi paylaşacağız. Fakat kişilerin robotlarla aynı ortamda bulunduklarında robotlara yönelik tepkilerinin genellikle olumsuz olduğunu, onları kendilerinden üstün gördükleri için bir tehdit olarak algıladıklarını görüyoruz. Kişi duygu durumu değişen bir varlık. Dolayısıyla robotlarla aynı ortamda sağlıklı olarak çalışabilmeleri için robotların kişilerin duygularını anlayabilmesi gerekiyor. Biz de robotlara kişilerin duygusunu fark ettirmeye yönelik başarılı bir çalışma hayata geçirdik” diye konuştu.

VMworld 2020 bu kez kapılarını internette açıyor Dünya aylardır zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle de pandemi nedeniyle şirketler, dijital dönüşüm sürecine hızlıca adapte olmaya çalışırken, bu kapsamda kurumsal yazılımın öncü ve yenilikçi şirketi VMware, işletmelerin yanında yer alıyor ve pek çok çözümüyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu kapsamda WMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediceler ile pandemi sürecinde şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini ve 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek olan WMworld 2020 zirvesinin detaylarını konuştuk.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle