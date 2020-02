Bu kamera sıra dışı bir hareketlilik gördüğü anda sahibini uyarıyor

IP kameralar, başta güvenlik amacı olmak üzere evlerde giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Özellikle çocuklu aileler, evde hasta ya da yaşlı, bakım gerektiren birey olanlar ya da sık seyahat edenler evin ve evdekilerin kontrolü için IP kamera kullanıyorlar ve dünyanın her yerinden akıllı telefonlar, bilgisayarlar üzerinden evi görüntüleyebiliyorlar.



IP kamera ürünlerinde de geniş yelpazeye sahip olan TP-Link, artan gereksinime paralel olarak daha geniş kesimlerin bu ürünlere rahat ulaşabilmesi için uygun fiyatlı yeni bir IP kamera serisi geliştirdi. Tapo adına sahip bu ürün grubunun ilk üyesi olan Tapo C200, Şubat ayında Türkiye’de satışa sunuluyor.



Hem yatay hem dikey hareket edebilen (pan ve tilt) Tapo C200, yüksek kalitede (1080p çözünürlükte) videolar çekiyor. Kristal netliğindeki bu görüntülerle evdeki her ayrıntıyı yakalamak mümkün oluyor. Gece de çekim yapabilen kamera, 850 nm (nanometre) kızılötesi gece görüşüne sahip ve düşük ışık koşullarında 9 metreye (30 feet) kadar çekim yapabiliyor.



Hareket Algılıyor ve Bildirim Gönderiyor



Tapo C200 kamera, evde olunmayan durumlar için ideal bir güvenlik ürünü. Hareket algılama özelliğine sahip olan kamera, bir hareket algıladığında bildirim göndererek evsahiplerini uyarıyor. Bu tür durumlarda eğer evde mevcut ise ışık ve ses efektleri ile istenmeyen misafirler korkutulabilir. Ayrıca bildirim alındığında eğer evde istenmeyen bir durum varsa güvenlik güçlerine de haber verilebiliyor. Bu sayede evden çok uzaktayken de evi güvende tutmak mümkün oluyor.



Kameranın yatayda 360 derece, dikeyde ise 140 derece dönebilmesi sayesinde hareket algılanan yere yönelmesi ve daha net görüntü iletmesi mümkün. Bu hareket esnekliği her anı yakalamak için ideal bir olanak sağlıyor. Bakım/kontrol gereken canlıların olduğu evler için de bu esneklik son derece önemli. Ayrıca çift yönlü ses iletme özelliği de bu tür ortamlar için gerekli ve işlevsel bir özellik. Tapo C200’ün bu özelliği, çocuk ya da evcil hayvanın gitmemesi gereken bir yere yönelmesi vb durumlarda sesli uyarı göndermek ya da onlara sevgi sözcükleri ileterek endişelerini gidermek gibi çözümlere olanak sağlıyor.



Tapo C200’de Gizlilik Modu yer alıyor. Evin ya da odanın mahremiyeti/gizliliği sağlanmak istendiğinde bu mod çalıştırılarak kamera merceği fiziksel olarak kapatılabiliyor. Ayrıca kamerada 128GB kapasiteli micro SD kart desteği yer alıyor ve güvenli depolama için bu yöntem kullanılabiliyor. Bu özellikler sayesinde evin güvenliği korunurken gizlilik de sağlanmış oluyor.



Ürünün fiyatı 259 TL...