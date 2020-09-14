Bu cihaz havadaki virüsleri bir dakika içerisinde etkisizleştirebiliyor

Hava temizleme ve arındırma özelliği bulunan cihazın bireysel kullanımlarında uygun bir yapıda olabileceği gibi grup olarak kullanılabilecek yapıda da tasarlandığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Günümüz hava temizleme sistemlerinde ise hastadan yayılabilecek virüsleri çevre ortamdaki kişilere zarar vermeden kısa süre içerisinde etkisizleştirebilecek hava sterilizasyonu sağlayabilecek tasarıma henüz rastlamadık. Okulumuzda geliştirilen hava temizleme sistemi ise hastadan yayılabilecek mikroorganizmaları ve Kovid-19 dahil olmak üzere tüm virüsleri bir dakika içerisinde çevre ortamdaki kişilere zarar vermeden etkisizleştirebiliyor. Cihazımız, arındırma etkinliğinde ise teneffüs edilecek havada veya yüzeyde yan ürün, kalıntı ve sağlığa zararlı madde oluşturmuyor. Sistem taşınabilir boyutta ya da mekanlara montajlanabiliyor."

Yılmaz, hastadan veya havadan yayılabilecek virüslere veya kirli havaya maruziyeti önleyebilecek tasarıma sahip sistemin sağlık sektörüne önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Orhan Yılmaz, tasarımın, sadece Kovid-19 salgını için değil gelecekte havayla veya çevreden bulaşabilecek diğer başka salgınlara karşı da önlem alınabilecek yapıda olduğunu sözlerine ekledi.



