Bozulan çalışan deneyimi nasıl düzeltilir? Citrix, yöntemleri açıkladı

ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Brezilya, Çin, Japonya ve Avustralya'daki sektörler genelinde yapılan, 1000'den fazla işçinin katıldığı küresel bir ankette, Quartz araştırmacıları “iyi teknolojiye” erişimi olan katılımcıların yüzde 90'ının daha üretken olduğunu belirtti. “İyi teknoloji” nasıl tanımlanır? Tek kelimeyle: Basitlik. Quartz anketine katılanların yaklaşık yüzde 84'ü, sadece sezgisel ve kullanımı kolay uygulamalar istediğini belirtti.

Yılmayın, Otomatikleştirin

Ve her dört kişiden üçü, teknolojinin sürtünmeyi ortadan kaldırması ve yapmaları için işe alındıkları ve yapmak istedikleri anlamlı işe odaklanabilmeleri için günlerini domine eden önemli görevleri otomatikleştirmeleri gerektiğini belirtti. İnsanlar zamanlarını satın alma emirleri göndermek, masrafları dosyalamak veya bilgi aramak için harcamak istemiyorlar. Yaratıcı ve yenilikçi olmak ve değer kazanmak için özel becerilerini kullanmak istiyorlar.

Onları Özgür Bırakın

Modern zamanın çalışanları aynı zamanda ne zaman, nerede ve nasıl çalışacakları üzerinde kontrol sahibi olmak istiyorlar - ve bunu bekliyorlar - ve dijital teknolojiyi; yeni, daha esnek çalışma düzenlemeleriyle birlikte, buna ulaşmanın bir yolu olarak görüyorlar.

Faktörleri önem sırasına göre en iyi işlerini yapmalarına olanak tanıyan bir işyeri ortamı yaratma yetenekleri açısından sıralamaları istendiğinde, Quartz anketine katılanlar esnek iş düzenlemelerini üçüncü sıraya, maaş ve liderliğin hemen arkasına ve etkin teknolojiye erişimin önüne koydu. Yüzde 75'ten fazlası çalışma programlarında daha fazla esnekliğin yenilik yapmalarına ve daha yaratıcı olmalarına yardımcı olacağını söyledi.

Bir Denge Yakalayın

Teknoloji, işlerin yapılma şeklini tamamen değiştirdi. Günümüzün çalışanları istedikleri zaman, istedikleri yerde ofise bağlanabiliyorlar. Ama bu onların bunu yapması gerektiği anlamına gelmiyor. Quartz araştırmasına göre, ankete katılanların yüzde 67'si “her zaman çevrimiçi” olmanın sağlık ve refahı üzerinde önemli olumsuz etkileri olduğuna inanıyor. Ama bunun bir tedavisi var.

Dijital çalışma alanı çözümlerinden yararlanan şirketler, işleri akıllı ve kişisel bir şekilde organize ederek, yönlendirerek ve otomatikleştirerek her çalışan için iş gününü optimize edebilir. Quartz tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 75'inden fazlası, bunun yapılmasının işleriyle kişisel yaşamları arasında daha iyi bir denge kurmalarına yardımcı olabileceğine ve psikolojik yıpranmayı önleyebileceğine inanıyor. Yüzde 80'i liderliğin bunu bir öncelik haline getirmesi gerektiğini söylüyor.

Citrix Başkan Yardımcısı ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdürü Donna Kimmel, anketten çıkan bulgularla ilgili “Yetenekleri başarıyla çekip elde tutmaktan müşteri memnuniyetini, marka sadakatini ve nihayetinde geliri artırmaya kadar kritik iş hedeflerini beslemek için üstün bir çalışan deneyimi şart. Esnek çalışma ortamları oluştururken ve insanların işleri halletmek için ihtiyaç duydukları ve tercih ettikleri araçlara erişim sunarak, şirketler bunu sağlayabilir ve etkileşimi, üretkenliği ve sonuçları geliştirebilir” dedi.



