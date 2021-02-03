DHA
Son Güncelleme:
Boston Dynamics’in robotu yeni marifetlerini gösterdi
Kol mekanizması eklenen ABD’li şirket Boston Dynamics robotu Spot, yeni hünerlerini sergiledi.
ABDli şirket Boston Dynamics, ürettiği Spot adlı robota kol mekanizması ekledi. Spot, her koşulda yeni hünerlerini sergiledi. Spot tıpkı insan gibi, tebeşirle yazı yazıyor, asılı çamaşırları ipten alıyor. Tüm nesneleri kol mekanizması sayesinde toplayabilen Spot’un marifetleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle