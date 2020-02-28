Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Zirvesi kapılarını açıyor

Teknolojiye meraklı ve bilişim konusunda hedefleri olan öğrenci ve profesyonelleri bir araya getiren ve ulusal ölçekte öğrenci kulüpleri bazında düzenlenen en kapsamlı teknoloji zirvesi olan Boğaziçi TechSummit’te bu sene panel ve konuşmalar, şirket gezileri, workshoplar ve deneyim alanındaki son teknoloji ürünler teknolojiyle yeniden tanışmak isteyenleri buluşacak.

28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Boğaziçi TechSummit, ilk gün Güney Kampüs'teki Albert Long Hall’de, ikinci ve üçüncü günler ise Uçaksavar Kampüsü’ndeki Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Ana sponsorluğunu ING Bank, altın sponsorluklarını Ford Otosan, B/S/H, SnI, Migros, Linktera, Amadeus, IBTech, Insider, Huawei ve Firefly'ın üstlendiği ve yaklaşık 800 kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan Boğaziçi TechSummit'e Microsoft, IBM, Vodafone, Amazon Web Services gibi çok sayıda teknoloji şirketi de farklı alanlarda zirveye dahil olmuş durumda.

Zirvenin tamamı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Teknoloji Alt Kurulu ekibi tarafından büyük bir özveriyle ve teknolojinin her alanına dokunmaya çalışılarak hazırlandı.

Yapay Zeka ve Trendler, 3 Boyutlu Baskı Teknolojileri, AR-VR Teknolojileri, Dijital Bankacılık, E-ticaret, Veri Bilimi, Girişimcilik, Nesnelerin Interneti, Geleceğin İş Dünyası başta olmak üzere birçok konu zirve boyunca aralarında Dr. Şadi Evren Şeker, Dr. Sertaç Doğanay, İlhan Yılmaz, Mehmet Ali Akarca, Dr. Kadir Kırmızı, Bahadır Şamlı, Oğuzhan Aygören'in de yer aldığı, alanında uzman kişilerce panel ve konuşmalarda derinlemesine işlenecek.

Boğaziçi TechSummit’in en çok sevilen ve ilgi gören parçalarından birisi de şirket gezileri. Etkinliğin ilk günü bilişim sektöründeki öncü şirketlere geziler düzenleniyor. Yapılan gezilerde tüm katılımcılar şirketlerin çalışma ortamlarını gözlemleme ve şirketleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Bu sene gezi düzenlenecek şirketler ise Microsoft, IBM, Amazon Web Services, ING, Ford Otosan, Vodafone, Iyzico, Linktera, Insider, Getir, KoçSistem, Armut, Migros ve LC Waikiki.

Boğaziçi Techsummit'te güncel ve sektöre yönelik konuların derinlemesine işlendiği workshop'lar ile katılımcılar belirli bir konuyu yaklaşık 2 saatlik bir süre boyunca daha ayrıntılı ve uygulamalı olarak öğrenme şansı yakalıyor. Bu sene workshop'lar destekçi şirketlerden ING, Amazon Web Services, Ford Otosan, SnI, Linktera, Amadeus ve Insider tarafından katılımcıların ilgi alanına göre katılabilecekleri farklı ve güncel konularda düzenlenecek.

Boğaziçi TechSummit’i diğer etkinliklerden ayıran en önemli özelliklerden biri de son teknolojik ürünlerin yer aldığı deneyim alanı. Zirvede bu yıl deneyim alanında ürünlerini sergileyip teknoloji sponsoru olan şirketler XR-Masters, Zaxe, V-Sight, Tech Drone League ve Yesil Science. Garanti Kültür Merkezi Fuaye alanında katılımcılar teknolojik ürünleri istedikleri gibi deneyimleme şansına sahip olacaklar. Boğaziçi TechSummit’te bu sene endüstriyel ve insansı robotlar, 3 boyutlu yazıcı ve prototipleme teknolojileri, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlükleri, drone gibi ürünler deneyim alanında yer alacak.