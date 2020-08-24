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Teknoloji
Haber Giriş: 24.08.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi, Siber Güvenlik'te Pakistan’a uzanıyor

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Boğaziçi Üniversitesi, Siber Güvenlik'te Pakistan’a uzanıyor
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Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi’nin Siber Güvenlik alanında yer aldığı ‘’RECYPHER Rethinking Cybersecurity in Pakistan: Human factors’ Essential Role’’ (Pakistan’da Siber Güvenliği Yeniden Düşünmek: İnsan Faktörünün Temel Rolü)’’ başlıklı projesi Avrupa Birliği Erasmus+ projeleri arasında kabul aldı. 1000’i aşkın proje arasından seçilerek desteklenmeye hak kazanan çalışmanın ortakları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra, Almanya’dan Saarland Üniversitesi, Pakistan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve bağlı üniversiteler yer alıyor. Proje kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nde Aralık 2016’da faaliyetlerine başlayan BÜSİBER Siber Güvenlik Merkezi Projesi model alınarak Pakistan’daki dört üniversitede benzer merkezler kurulacak.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi Projesi BÜSİBER’in Yöneticisi ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgin Metin, söz konusu projenin siber güvenlikte insan faktörünü, siber güvenliğin sosyal bilimler ile ortaklaşan yönlerini ve disiplinler arası doğasını vurgulaması açısından heyecan verici olduğunu kaydetti. Bilgin Metin, şu bilgileri verdi:

Hem Avrupa’ya hem de Doğu’ya uzanan köprü proje

‘’Siber güvenlik genel olarak teknik bir alan olarak görülse de aslında çok disiplinli bir alan ve özellikle sosyal bilimler ile yakın ilişki içerisinde. Bizim açımızdan bu projenin en heyecan verici yönü, disiplinler arası bir çalışmaya imza atmış olmamızdan kaynaklanıyor. BÜSİBER olarak son üç yıldır bu alanda yetişmiş insan gücü açığını kapatmak için öğrencilere dokuz ücretsiz siber güvenlik kampı düzenledik. Siber güvenlik kültürü ve farkındalığının ülkemizde yerleşmesi için çok sayıda özel sektör eğitimleri verdik. Üniversitemizde siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması kanunu hakkında farkındalık oluşturmak için sekiz sektörel zirve düzenledik. Şimdi, kabul edildiğimiz Avrupa Birliği projesiyle bir yönüyle Avrupa ve bir yönüyle Doğu’ya uzanmış oluyoruz. Umarım bu proje siber güvenlik alanında çok disiplinli çalışmaların başlaması için bir kıvılcım olur’’.

Boğaziçi Üniversitesi, Siber Güvenlikte Pakistan’a uzanıyor
Pakistan’da dört üniversitede BÜSİBER modeli kullanılacak

Bilgin Metin, siber güvenliğin sosyal bilimler ile ilişkisi ve yan yana çalışması gerekliliği bakımından Psikoloji, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Eğitim Bilimleri gibi bölümlerin de bu projeye dahil edileceğini belirterek şöyle devam etti:

‘’Toplam altı üniversitenin yer aldığı proje kapsamında Pakistan’ın Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’ne bağlı üniversiteler ile ortak çalışmalarımız olacak. Bu üniversitelerdeki gençlere siber güvenlik eğitimleri vereceğiz. Eğitim içeriklerinin hazırlanması ve eğitimlerin verilmesi bizim ana sorumluluğumuzu oluşturuyor. Yürüttüğümüz mevcut projemiz sayesinde Boğaziçi bünyesinde siber güvenlik eğitimleri açısından çok ciddi bir birikimimiz oluştu. Bu yönüyle BÜSİBER, Pakistan'daki üniversiteler için de bir model oluşturuyor. Bu birikimi şimdi Pakistanlı öğrencilere aktarmak için çalışacağız. Mühendislik bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimlerden öğrencilerimiz de olacak’’.

Visa için fintech’ler nasıl bir öneme sahip? Visa İnovasyon Programı'nı hayata geçiren ve pek çok fintech'e dokunmayı başaran Visa, bu program çerçevesinde pek çok yenilikçi fikri de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.(Sponsorlu İçerik)
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