Boğaziçi Üniversitesi, Siber Güvenlik'te Pakistan’a uzanıyor

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi Projesi BÜSİBER’in Yöneticisi ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgin Metin, söz konusu projenin siber güvenlikte insan faktörünü, siber güvenliğin sosyal bilimler ile ortaklaşan yönlerini ve disiplinler arası doğasını vurgulaması açısından heyecan verici olduğunu kaydetti. Bilgin Metin, şu bilgileri verdi:

Hem Avrupa’ya hem de Doğu’ya uzanan köprü proje

‘’Siber güvenlik genel olarak teknik bir alan olarak görülse de aslında çok disiplinli bir alan ve özellikle sosyal bilimler ile yakın ilişki içerisinde. Bizim açımızdan bu projenin en heyecan verici yönü, disiplinler arası bir çalışmaya imza atmış olmamızdan kaynaklanıyor. BÜSİBER olarak son üç yıldır bu alanda yetişmiş insan gücü açığını kapatmak için öğrencilere dokuz ücretsiz siber güvenlik kampı düzenledik. Siber güvenlik kültürü ve farkındalığının ülkemizde yerleşmesi için çok sayıda özel sektör eğitimleri verdik. Üniversitemizde siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması kanunu hakkında farkındalık oluşturmak için sekiz sektörel zirve düzenledik. Şimdi, kabul edildiğimiz Avrupa Birliği projesiyle bir yönüyle Avrupa ve bir yönüyle Doğu’ya uzanmış oluyoruz. Umarım bu proje siber güvenlik alanında çok disiplinli çalışmaların başlaması için bir kıvılcım olur’’.

Pakistan’da dört üniversitede BÜSİBER modeli kullanılacak

Bilgin Metin, siber güvenliğin sosyal bilimler ile ilişkisi ve yan yana çalışması gerekliliği bakımından Psikoloji, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Eğitim Bilimleri gibi bölümlerin de bu projeye dahil edileceğini belirterek şöyle devam etti:

‘’Toplam altı üniversitenin yer aldığı proje kapsamında Pakistan’ın Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’ne bağlı üniversiteler ile ortak çalışmalarımız olacak. Bu üniversitelerdeki gençlere siber güvenlik eğitimleri vereceğiz. Eğitim içeriklerinin hazırlanması ve eğitimlerin verilmesi bizim ana sorumluluğumuzu oluşturuyor. Yürüttüğümüz mevcut projemiz sayesinde Boğaziçi bünyesinde siber güvenlik eğitimleri açısından çok ciddi bir birikimimiz oluştu. Bu yönüyle BÜSİBER, Pakistan'daki üniversiteler için de bir model oluşturuyor. Bu birikimi şimdi Pakistanlı öğrencilere aktarmak için çalışacağız. Mühendislik bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimlerden öğrencilerimiz de olacak’’.



