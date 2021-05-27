Asus'tan dünyanın en hafif iş bilgisayarı

Günümüzde iş dünyasının rekabet kuralları teknolojiyle belirlenirken, teknolojik yeniliklere en hızlı adapte olan ve verimliliği üst düzeyde sağlayan şirketler bir adım öne geçiyor. Türkiye kurumsal pazarında büyümeye ve yatırımlarına devam eden Asus, Business serisiyle işletmeler için özel olarak dizüstü, masaüstü ve all-in-one(hepsi birarada) bilgisayarlar üretiyor. Bu kapsamda duyurusu yapılan yeni ürün ise ExpertBook B9400 adını taşıyor.

Dayanıklı, magnezyum-lityum alaşımlı, minimalist tasarımlı bir kasa içine yerleştirilen ürün, bu nedenle 880 gr hafifliğinde ve 14.9 mm inceliğinde. İnce çerçevelerse, ExpertBook B9'un 14 inç ekranını 13 inç gövdeye sığacak şekilde kompakt hale getiriyor. B9400, Intel’in yeni nesil Wi-Fi 6 (802.11ax) internet teknolojisini kullanıyor. Kablolu bağlantı gerektiren işyerleri veya kablosuz ağ bağlantılarının zayıf olduğu durumlar için de 1 adet kutudan çıkan aparatı sayesinde ethernet bağlantısına dönüştürülebilen Micro HDMI bağlantısı yer alıyor. Gücünü yeni nesil mobil işlemcilerinden alan B9400, 33 Watt ve 66 Watt batarya versiyonları ile dikkat çekiyor.



Enerji tasarruflu Panel Self Refresh teknolojisinin yardımıyla tek bir şarjla tüm gün pil ömrü sağlayan B9400, hızlı şarj teknolojisi sayesinde pili 39 dakika gibi kısa bir sürede %60'a varan kapasiteye kadar yeniden şarj edebilmeyi sağlıyor.

Yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisine sahip ExpertBook B9, hem hoparlör çevresindeki gürültüyü filtrelemek için hem de konuşmanın diğer ucundaki kişiden gelen gürültüyü ortadan kaldırmak için akıllı bir ses sistemiyle çalışıyor.

Ultra hafif olmasıyla öne çıkan bu iş bilgisayarında, klavyenin altında bulunan fare alanını ikinci bir ekrana dönüştüren NumberPad teknolojisi de bulunuyor. Dokunmatik alandaki özel tuşlar, gerekli anlarda numerik klavye olarak kullanılabiliyor ve özellikle sayısal işlemleri yapmak için kolaylık sağlıyor.