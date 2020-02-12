ASUS, yeni TRX40 anakart serisini duyurdu

ROG Strix TRX40-XE Gaming ve ASUS Prime TRX40-Pro S anakartlar, gelişmiş verimlilik ve hız aşırtma için daha fazla güç sağlayan bileşenleriyle en yeni 64 çekirdekli AMD 3990X işlemcinin performansını artırmak için tasarlandı.



ROG Zenith II Extreme Alpha



Her biri 90 amper güç sağlayabilen 16 adet Infineon TDA21490 güç kademesi donatılan ROG Zenith II Extreme Alpha, hız aşırtma için üstün verimlilik ve esneklik sağlarken, kullanıcıların performansı zorlamalarına imkân tanıyor.



Bellek performansını artırmak için yüksek akım Dr.MOS güç aşamalarıyla donatılan anakart, bu geliştirme sayesinde G.Skill Trident Z Neo 256GB (8x32 GB) DDR4-3600 CL 16 bellek kiti ile eşleştirilmiş 64 çekirdekli 3990X’in tam performans ile çalışabilmesine olanak sağlıyor. Zenith II Extreme Alpha, ASUS’un özel OptiMem III teknolojisi sayesinde, tüm DIMM yuvalarıyla toplam 256 GB RAM’i 3600 MHz ile CL 16'da çalıştırabilen masaüstü (HEDT) anakart olarak göze çarpıyor.



ROG Strix TRX40-XE Gaming ve Prime TRX40- Pro S: 64 çekirdekli işlemciler için yükseltildi



2020 yılının ilk çeyreğinin sonlarında gelmesi planlanan yeni ROG Strix TRX40-XE Gaming ve ASUS Prime TRX40-Pro S anakartlar da yeni işlemci için yükseltildi. CPU’yu beslemek için TDA 21472 güç fazlarına sahip ROG Strix40-XE Gaming, aynı Prime TRX40-Pro S’te olduğu gibi belleklere yüksek güç sağlayabilmek için Dr.MOS güç aşamalarıyla birlikte geliyor. Bu yenilenen bileşenler, anakartların AMD'nin 64 çekirdekli işlemciler ve yüksek performanslı bellek kitleriyle başa çıkabilmesini sağlayarak, kullanıcılar için yeterli bir altyapı sunuyor.



ASUS’un tamamlanan TRX40 anakart serisi



AMD Ryzen Threadripper 3990X işlemciden maksimum performansı elde etmek için yükseltilen ASUS TRX40 serisinin en son üyeleri olan ROG Zenith II Extreme Alpha, ROG Strix TRX40-XE Gaming ve Prime TRX40-Pro S, elbette 3960X ve 3970X işlemcileri de destekliyor. Diğer yandan, mevcut ROG Zenith II Extreme, ROG Strix TRX40-E Gaming ve ASUS Prime TRX40-Pro anakart modelleri, basit ve ücretsiz BIOS güncellemesiyle 3990X ile stok bellek ayarlarında çalışabiliyor. ASUS TRX40 ürün gamının tam destek listesine aşağıdaki tablodan ulaşılabiliyor.