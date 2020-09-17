Assassin’s Creed ve Splinter Cell'in VR oyunları geliyor

VR için Assassin's Creed ve Tom Clancy’s Splinter Cell oyun geliştirmeleri, Ubisoft Reflections, Ubisoft Düsseldorf ve Ubisoft Mumbai işbirliği ile Ubisoft’un Red Storm Entertainment stüdyosu tarafından yürütülecek. Her iki oyun özellikle Oculus platformu için sıfırdan oluşturulacak ve kendi özgün unsurlarını içerecek.

Ubisoft, tümü Oculus platformunda bulunan Eagle Flight, Werewolves Within ve Star Trek Bridge Crew gibi oyunlarla 2016'dan beri sanal gerçeklik deneyimleri geliştiriyor.

Ubisoft’tun Red Storm Entertainment stüdyosundaki Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Elizabeth Loverso: "Oculus’un son teknolojiye sahip donanımı, Assassin's Creed ve Tom Clancy’s Splinter Cell dünyalarını, yeni bir şekilde hayata geçirmemizi sağlayacak."

Facebook Reality Labs İçerik Başkan Yardımcısı Mike Verdu: "AAA oyun serilerinden ikisini sanal gerçekliğe getirme konusunda Ubisoft ile çalışacağız. Oyuncular daha önce yalnızca 2 boyutlu olarak sunulan bu dünyalarda daha farklı deneyimler yaşayacaklar" dedi.



