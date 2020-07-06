Assassin’s Creed Valhalla'nın oynanış videosu ortaya çıktı

İlk oyundan bu yana bizi farklı diyarlara, çağlara götüren Assassin's Creed serisi bu kez Valhalla sürümüyle Viking'lerin dünyasının kapılarını aralıyor. Oyunun tanıtılmasının ardından 12 Temmuz tarihinde Ubisoft'un gerçekleştireceği UbiForward 2020 etkinliğinde ise oyunla ilgili merak edilen pek çok detay gün yüzüne çıkacak.

Ancan YouTube'ta yayınlanan yeni bir oynanış videosu, Assassin’s Creed Valhalla ile ilgili önemli ipuçları veriyor. Şu an için yayında durmaya devam eden ve Ubisoft'un resmi kanallardan paylaşmadığı ilgili videoda Assassin’s Creed Valhalla'nın oynanış videosunu görüyoruz.

Ubisoft'un yayınlamaması nedeniyle videonun her an kaldırılması mümkün. Bu nedenle elinizi çabuk tutun ve videoya mutlaka göz atın.



