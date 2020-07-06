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Teknoloji
Haber Giriş: 06.07.2020 - 11:35,Son Güncelleme:

Assassin’s Creed Valhalla'nın oynanış videosu ortaya çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Assassin’s Creed Valhalla'nın oynanış videosu ortaya çıktı
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Ubisoft'un merakla beklenen oyunlarından biri olan Assassin's Creed serisinin son halkası Assassin’s Creed Valhalla'ya ait 30 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

İlk oyundan bu yana bizi farklı diyarlara, çağlara götüren Assassin's Creed serisi bu kez Valhalla sürümüyle Viking'lerin dünyasının kapılarını aralıyor. Oyunun tanıtılmasının ardından 12 Temmuz tarihinde Ubisoft'un gerçekleştireceği UbiForward 2020 etkinliğinde ise oyunla ilgili merak edilen pek çok detay gün yüzüne çıkacak.

Ancan YouTube'ta yayınlanan yeni bir oynanış videosu, Assassin’s Creed Valhalla ile ilgili önemli ipuçları veriyor. Şu an için yayında durmaya devam eden ve Ubisoft'un resmi kanallardan paylaşmadığı ilgili videoda Assassin’s Creed Valhalla'nın oynanış videosunu görüyoruz.

Ubisoft'un yayınlamaması nedeniyle videonun her an kaldırılması mümkün. Bu nedenle elinizi çabuk tutun ve videoya mutlaka göz atın.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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