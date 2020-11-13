Assassin's Creed Valhalla için GeForce NOW desteği

Ubisoft’un efsanevi serisinin en yenisi Assassin’s Creed Valhalla’ya artık GeForce NOW’da. GeForce NOW üyeleri, NVIDIA’nın bulut oyun sunucuları sayesinde bilgisayarlarının gücünden bağımsız olarak gizemli bir açık dünya oyununu keşfedebiliyorlar.

Üyeler, NVIDIA Highlights sayesinde bütün çatışma, gizli saldırı ve özel anları otomatik olarak tespit edip yakalayan ve bulutta çalışan akıllı desen ve görüntü tanıma teknolojisini en harika oyun içi anlarını yakalayabilmek için kullanabiliyorlar. Yerel olarak depolanan oyun içi anlar istenildiği zaman düzenlenebiliyor ve paylaşılabiliyor.

Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine, Ubisoft Connect ve Epic Games Store'daki Assassin'in Creed Valhalla da dahil olmak üzere 5 yeni oyun geliyor.



GeForce NOW’daki En Yeni Oyunlar:

• Assassin's Creed Valhalla (Epic Games Store ve Ubisoft Connect'te)

• Bright Memory (Steam'de yeni sürüm)

• Falconeer (Steam'de yeni sürüm)

• XIII (Steam'de yeni sürüm)

• RUNE II: Decapitation Edition (13 Kasım Cuma günü Steam'de piyasaya sürülecek yeni sürüm)



