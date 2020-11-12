Assassin's Creed Valhalla satışa çıktı: İlgi büyük oldu

Ubisoft'un kurucu ortağı ve CEO'su olan Yves Guillemot, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Valhalla'nın başarısından gurur duyduklarını kaydetti ve ekledi:

"COVID-19 pandemisi süresince Assassin'in Creed Valhalla'yı en az yedi platformda dağıtmak gerçekten de önemli bir başarı. Ayrıca yeni oyun konsolları Xbox Series S|X ve PlayStation 5'te de oyuncuların karşısına çıkmaktan mutluluk duyuyoruz."

Assassin's Creed Valhalla'da çetin bir mücadeleye atılan Viking akıncısı Eivor olarak oyuna başlıyorsunuz. Erken Orta Çağ İngiltere'sini keşfederken, düşmanlar üzerine akınlar yaparken, yerleşimlerinizi genişletiyor, egemenliğinizi pekiştiriyorsunuz.



Oyunda neler yapıyorsunuz?

Sakson kaleleri ve ordularına karşı efsanevi Viking akınlarına komuta et.

Müthiş silahları ustaca kullanarak Vikinglere özgü savaş tarzını deneyimle.

Assassin's Creed tarihindeki en fazla düşman çeşitliliği ile kendine meydan oku.

Yapacağın her seçim karakterinin gelişimine etki ederken zafere giden yolu da açacak.

Norveç kıyılarından İngiltere krallıklarına uzanan bir Orta Çağ açık dünyası.

Klanının yerleşimlerini genişleterek deneyimini kişiselleştir.



