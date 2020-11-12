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Teknoloji
Haber Giriş: 12.11.2020 - 13:11 | Son Güncelleme:

Assassin's Creed Valhalla satışa çıktı: İlgi büyük oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Assassin's Creed Valhalla satışa çıktı: İlgi büyük oldu
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Ubisoft'un beklenen oyunlarından Assassin's Creed Valhalla geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Oyuna olan ilgi oldukça büyük olurken, oyunu ilk gününde oynayanların sayısı şirketin bir önceki oyunu olan Assassin's Creed Odyssey'e göre iki kat daha fazla oldu.

Ubisoft'un kurucu ortağı ve CEO'su olan Yves Guillemot, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Valhalla'nın başarısından gurur duyduklarını kaydetti ve ekledi:

"COVID-19 pandemisi süresince Assassin'in Creed Valhalla'yı en az yedi platformda dağıtmak gerçekten de önemli bir başarı. Ayrıca yeni oyun konsolları Xbox Series S|X ve PlayStation 5'te de oyuncuların karşısına çıkmaktan mutluluk duyuyoruz." 

Assassin's Creed Valhalla'da çetin bir mücadeleye atılan Viking akıncısı Eivor olarak oyuna başlıyorsunuz. Erken Orta Çağ İngiltere'sini keşfederken, düşmanlar üzerine akınlar yaparken, yerleşimlerinizi genişletiyor, egemenliğinizi pekiştiriyorsunuz.

Oyunda neler yapıyorsunuz?

Sakson kaleleri ve ordularına karşı efsanevi Viking akınlarına komuta et.
Müthiş silahları ustaca kullanarak Vikinglere özgü savaş tarzını deneyimle.
Assassin's Creed tarihindeki en fazla düşman çeşitliliği ile kendine meydan oku.
Yapacağın her seçim karakterinin gelişimine etki ederken zafere giden yolu da açacak.
Norveç kıyılarından İngiltere krallıklarına uzanan bir Orta Çağ açık dünyası.
Klanının yerleşimlerini genişleterek deneyimini kişiselleştir.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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