ARM işlemciden güç alan yeni Mac Mini tanıtıldı

Apple A12Z yonga seti üzerinde şekillenen Mac Mini modelinde 512 GB SSD yer alırken, 16 GB RAM kullanılmış. Diğer bir deyişle ARM işlemcili ilk Mac ürünü olarak da dikkat çeken cihaz, macOS Big Sur beta sürümü ile birlikte Xcode yüklü olarak geliyor.

Apple'ın yazılım geliştirici ekosisteminde bulunanların hemen denemeye başlayabileceği yeni konseptin son halinin piyasaya sürülürken eksiksiz olması ise Apple'ın önceliğinde. ARM işlemcili Mac Mini ile bir başlangıç yapan Apple, iki yıl içerisinde Intel işlemcileri terk ederek tamamen ARM işlemcilere geöiş yapacak.

Önceki nesil Mac modellerine göre yüzde 50-100 arasında performans artışı sağlayamn ARM işlemcilerin kullanım alanı bu nedenle çok daha geniş olacak. Diğer yandan iPhone ve iPad uygulamaları ilk günden itibaren ARM tabanlı Mac işlemcilerde akıcı bir şekilde çalışabilecek.

Mac Mini geliştirici sürümü 500 dolar fiyat etiketiyle gelecek hafta piyasaya çıkacak.



