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İHA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 07:27 | Son Güncelleme:

Ardahan’da öğretmenlere robotik kodlama eğitimi

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Ardahan’da öğretmenlere robotik kodlama eğitimi
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Ardahan’da görevli öğretmenlere ‘robotik kodlama eğitimi’ verildi. Öğretmenler, bilgilerini öğrencilerine aktaracak.

Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen 'Robotik Kodlama Eğitimi Projesi' başladı. İl merkezi ve ilçelerde görev yapan 25 Bilişim ve Teknoloji Tasarım öğretmeni, 5 gün sürecek eğitime başladı. 'Gelişen teknolojiye ayak uydurma ve öğrencilerin projelerine katkı sunma' amacıyla geliştirilen eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifika verilecek. Öğretmenler, edindikleri bilgileri öğrencilerine aktaracak.

Robotik kodlamanın geleceğin eğitim dili olarak düşünüldüğünü söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Zülfü Genç, "Öğretmenlerimize öncelikli olarak kodlamanın temel mantığını öğretmek ilk vazifemiz" dedi. Tüketen değil üreten bir nesil için kodlamanın çok önemli olduğunu söyleyen Genç, "SERKA Kalkınma Ajansı, Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan bu projede, Ardahan geleceğe koşuyor robotik kodlama ve tasarım mühendisliği eğitimi alıyor bilişim öğretmenlerimiz. Temel amaç; milli teknoloji hamlesini gerçekleştirecek olan çocuklarımızı yetiştirmek üzere bilişim öğretmenlerimizin robotik kodlama ve programlama alanlarındaki becerilerini artırmak üzere 5 günlük bir eğitim düzenledik. Bu 5 günlük eğitim içerisinde robotik programlama eğitimleri, yapay zeka eğitimi, piton gibi farklı programlama araçlarının eğitimini alan bilişim öğretmenlerimiz kendi okullarında çocukların kodlama robotik becerilerini artırmak ve çocukların üretken milli teknoloji hamlesine projeler gerçekleştirmek üzere öğretmenlerimizin bilgi ve becerileri düzeylerini arttırmayı hedefliyoruz. Oldukça başarılı gidiyor çalışmamız. Ve bu projenin Ardahan’daki bütün çocukların, gençlerin geleceği ile ilgili önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Umarım bu projeler şehrin bu anlamdaki gelişimine katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Genç, öğretmenlerin robotik ve yapay zeka gibi geleceğin meslekleri konusunda öğrencilerine ilham kaynağı olacaklarını ve onlara öncülük edeceklerini söyleyerek, "Kod yazmak, teknolojiyle şekillenen bir gelecekte öğrencilerin başarılı olması için vazgeçilmez bir beceri. Kodlama sayesinde öğrenciler, robotları yürüten ve uçan drone’ları kontrol eden programlar geliştirebiliyorlar. Proje ile Ardahan ilindeki bilişim teknolojileri öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

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