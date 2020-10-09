Arçelik'ten yeni 'ultra hijyen' serisi

Yenilikçi bakış açısı ve Ar-Ge yapılanmasıyla birçok çalışmaya imza atan Arçelik, Ultra Hijyen Serisi’ni tanıttı. Online olarak gerçekleştirilen lansmanda ürünleri basın mensuplarına tanıtan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından aslında hepimiz hiç bilmediğimiz, daha önce yaşamadığımız bir sürece tanıklık etmeye başladık. Evde kaldığımız sürede haliyle endişelerimiz de arttı. Salgının bulaşma riskinin hijyenle birebir ilişkili olması aklımıza ‘Tüketiciler için ne yapabiliriz?’ sorusunu getirdi. Kolları sıvayıp yepyeni bir seri için çalışmaya başladık” dedi.

“Güçlü Ar-Ge yapımız sayesinde bir ilke daha imza attık”

Can Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olarak esnek ve çevik üretim anlayışımız ve güçlü Ar-Ge yapımız sayesinde yine bir ilke imza atarak tüketicilerin ihtiyacına hızlı bir şekilde yanıt verdik: ‘Evinizi Koruma Teknolojisi’ olarak konumlandırdığımız ‘Ultra Hijyen Serisi’ni tasarladık. Serimizde; UV Bölmeli Buzdolabı, Ultra Hijyen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi, Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Buharlı Fırın, UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi, Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi, Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi, UV Temizleme Cihazı olmak üzere 7 farklı ürün bulunuyor.”

Toplantıda pandemi döneminde hijyen, yeni normalleşme süreci ve alışkanlıklarla ilgili görüşlerini paylaşan Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül, “Önemli enfeksiyon hastalıklarının tarih boyunca dünyanın seyrini değiştirdiği bilinir. Bugün tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ise, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük global felaket olarak kabul edildi. Yaşanan bu süreç insanların kişisel alışkanlıklarını ve tercihlerini radikal şekilde değişmeye zorladı. Yaşam biçimlerinden, tüketim alışkanlıklarına ve iş yapış modellerine kadar hayatın tüm noktasında tercihler değişti. Yeni normal olarak adlandırılan bir değişimden geçiyoruz. Bundan sonra başka salgınlar da olabilir. 5-10 sene sonra yeni ataklarla karşılaşabiliriz. Ne yazık ki aradan zaman geçince şimdi uygulanan önlemler unutulabiliyor. Bu nedenle şu anda ne öğretebiliriz diye bakmalı, bu fırsatı iyi kullanmalıyız. Bilime değer vermek öne çıkmalı. Koronavirüs deneyimi Türk toplumunda birçok konuda değişimin temellerini atabilir.”

Seride birçok farklı ürün var

Arçelik’in Ultra Hijyen Serisi’nde yer alan UV Bölmeli Buzdolabı, ultra hijyen bölmesi sayesinde buzdolabına yiyecekleri yerleştirmeden önce hijyenik hale getirmek için harcanan zamandan tasarruf sağlarken, ultraviyole ışınları ile ambalajlı gıdaların temizlenmesi konusunda şüphe bırakmıyor. Buzdolabındaki bu özel bölme, ihtiyaç olmadığında 0 derece bölmesi olarak da kullanılabiliyor. UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi’ndeki, UV hijyenik havalandırma programı, ultraviyole ışınları sayesinde kıyafetleri hijyenik hale getiriyor. Arçelik Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Buharlı Fırın; teknolojisi ile dışarıdan alınan ekmek ve hamur işi gibi gıdalarda hijyen sağlıyor, sipariş ile dışarıdan alınan ambalajlı gıdaların yüzeyindeki bakteri ve virüsleri 70°C dezenfeksiyon programı ile 15 dakika içerisinde yüzde 99.9 oranında öldürüyor. Sıcaklığa dayanıklı mutfak ve emzik, biberon gibi bebek eşyaları ise 120°C dezenfeksiyon programı ile 20 dakika içerisinde pratik bir şekilde dezenfekte ediliyor. Çamaşır makinesinde sunduğumuz 2 üründen biri olan Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi, deterjan çekmecesi içine takılı özel bir kap sayesinde oksijen bazlı çamaşır suyu kullanma imkanı veriyor. Çamaşırlarında oksijen bazlı çamaşır suyu kullanmak isteyen ancak kıyafetlerine ve makinelerine zarar verecek endişesi yaşayan tüketiciler, Oksi Hijyen programı ile bu endişelerinden kurtuluyor. Diğer çamaşır makinesi ise Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi. Covid-19 ile birlikte hayatımıza giren çamaşırları havalandırma ihtiyacı, bu ürün ile kısa sürede ve zahmetsizce karşılanıyor. Arçelik Ultra Hijyen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi’nde yüksek sıcaklık ve ekstra durulamaya ek olarak tasarlanan çamaşır suyu uygulaması ile doğru zaman ve miktarda çamaşır suyu kullanılarak hijyenik bir yıkama garanti altına alınıyor. UV Temizleme Cihazı’ndaki Ultraviyole ve Isı Destekli Hijyen programı, kişisel eşyalar, paketli gıdalar, bebek mutfak malzemeleri için hijyen sağlıyor.

"İnsanlar yeni normali kabullendi, dezenfeksiyon kavramı hayatımıza girdi”

“Tüketicilerin pandemi döneminde temel dezenfeksiyon yaklaşımını görmek, hijyen rutinlerini, ihtiyaçlarını saptamak ve buna paralel olarak geliştirilebilecek yeni ürünlere yaklaşımlarını anlamak üzere dünya genelinde müşterilerimize yönelik bir araştırma yaptık. Global araştırmamızı 31 ülkede, 45-60 dakika arasında süren video görüşmeleriyle gerçekleştirdik. Araştırmanın Türkiye ayağında ise 1203 katılımcının verilerini dikkate aldık. Bu araştırma bize üzerinde çalıştığımız seri ile çok önemli fikirler verdi” diyen Can Dinçer, araştırmanın detaylarını paylaştı.

Global araştırmadan öne çıkanlar

İnsanlar Covid-19 ile birlikte gelen yeni normalin farkında ve bunu kabullendiler.

Ev ortamının önemi arttı, hijyenik ve konforlu olmasına yönelik eğilimler arttı.

Virüs ile beraber hayatımıza dezenfeksiyon kavramı girdi ve davranış şekli halini almaya başladı.

En çok ihtiyaç duyulan alanlar; dışarıdan temin edilen gıda ve ürünler ile anahtar, cüzdan gibi sık kullanılan eşyaların dışarıdan gelindiğinde dezenfekte edilmesi. Bu tip eşya ve tüketim maddelerini hijyenik hale getirecek imkanı olmayanlar etkili olduğundan emin olmasalar da balkon ve benzeri alanlarda bekletme yöntemine başvuruyorlar.

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