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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 08:08 | Son Güncelleme:

'Aracımız 650 vatt harcadı yani 35 kuruş elektrik tüketti'

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'Aracımız 650 vatt harcadı yani 35 kuruş elektrik tüketti'
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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiye düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında 2’inci olan Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel’i ziyaret etti.

Körfez Yarış Pisti’nde 4 Eylülde TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK işbirliğiye gerçekleştirilen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında 2’nci olarak 30 bin lira ödül kazanan Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencileri, derece alan proje araçlarıyla Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’nün önüne geldi. Kazandıkları kupayla Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel’i makamında ziyaret eden öğrenciler, geliştirdikleri elektrikli otomobil hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere, Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Akıllı da eşlik etti.

6 yıldır düzenlenen TÜBİTAK yarışlarındaki başarılarının giderek yükseldiğini aktaran Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, son 4 yılın en başarılı takımı olduklarını aktardı. Akıllı, "Son yarışta 2’nci olduk. Aracımız 2 kişilik, tamamen elektrikli. 105 kilogram ağırlığında. 60 kilometrelik parkurda, 650 vatt harcadı yani 35 kuruş elektrik tüketti" dedi.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ise yarışta başarı gösteren ekibe teşekkür ederek, destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

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