Apple'dan Sevgililer Günü'ne özel "Aşk" çalma listesi
Apple Music, 14 Şubat Sevgililer gününe özel hazırladığı Apple Watch ve AirPods ile farklı seçenekler sunuyor.
Apple Music, çalma listeleri arasında gezinirken farklı şarkı listelerinden, radyo kanallarına ve pek çok sanatçıların şarkılarını dinleme fırsatı sunuyor.
Apple Watch, indirilebilen şarkıları iPhone olmadan da dinleme olanağı tanıyor .
Apple Watch Series 3 veya sonraki bir model saatte Wi-Fi ya da hücresel bağlantı varsa iPhone olmadan Apple Music ve Apple Podcasts içerikler ve sesli kitaplar da dinlenebiliyor.
Ayrıca, iPhone'daki müzikler, podcast'ler veya sesli kitapları saatle eş zamanlanabiliyor. Böylece, iPhone olmadan, Wi-Fi ağına veya hücresel ağa bağlı olmasa bile saatten de içerik çalınabiliyor.
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