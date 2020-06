Apple, WWDC20 programını açıkladı

31. yılına ulaşan WWDC20, 23 milyondan fazla üyesi olan küresel Apple geliştirici topluluğunu 22 - 26 Haziran tarihleri arasında daha önce görülmemiş bir şekilde sanal yolla bir araya getirerek bugüne kadarki en büyük WWDC olacak. Apple bugün açıkladığı WWDC20 programında, keynote etkinliğinin ve Platforms State of the Union oturumunun saatleri ve geliştiricilerin iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS’in geleceği hakkında nasıl bilgi edinebilecekleri ve Apple mühendisleriyle nasıl bağlantı kurabilecekleri hakkında bilgi de veriliyor.



Özel Etkinlik Sunumu

22 Haziran, 10:00 PDT



Bu yıl içinde tüm Apple platformlarına gelecek olan heyecan verici yeni inovasyonları ve güncellemeleri keşfedin. Keynote etkinliği apple.com, Apple Developer uygulaması, Apple Developer web sitesi, Apple TV uygulaması ve YouTube aracılığıyla doğrudan Apple Park’ta yayınlanacak ve yayının sona ermesinden sonra isteğe bağlı olarak yeniden oynatılabilecek. Çin’deki izleyiciler için, sunum Tencent, iQIYI, Bilibili ve Youku’da da yayınlanacak.



Platforms State of the Union

22 Haziran, 14:00 PDT



iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS’teki en yeni gelişmeleri derinlemesine ele alan Apple mühendislerini doğrudan dinlenebilecek. State of the Union oturumu istek üzerine Apple Developer uygulaması ve Apple Developer web sitesi aracılığıyla izlenebilecek. Çin’deki izleyiciler Tencent, iQIYI, Bilibili ve YouKu’da da yeniden izleyebilecekler.



100’ün Üzerinde Mühendislik Oturumu

23 - 26 Haziran



23 Haziran’dan itibaren geliştiriciler, Apple mühendisleri tarafından yönetilen teknik ve tasarım odaklı 100’den fazla oturumda yeni nesil uygulamaları nasıl geliştirebileceklerini öğrenme imkanına sahip olacaklar. Videolar her gün (PDT) 10:00’da yüklenecek ve iPhone, iPad ve Apple TV’de Apple Developer uygulamasında ve Apple Developer web sitesinde izlenebilecek.



Yepyeni Apple Geliştirici Forumları

Yeni tasarım 18 Haziran’da kullanıma sunuluyor



Yepyeni Apple Geliştirici Forumları geliştirici topluluğunun sorularının yanıtlarını alabilecekleri ve teknik tartışmalar yapabilecekleri 1.000’in üzerinde Apple mühendisiyle bağlantıya geçmelerini sağlayacak. WWDC’nin ilk gününden itibaren herkes forumda arama yapabilecek, forum tartışmalarını izleyebilecek ve Apple Geliştirici Programı üyeleri kendi sorularını göndererek doğrudan Apple uzmanlarından bilgi alabilecek.



Bire Bir Geliştirici Laboratuvarları (randevuyla)

23 - 26 Haziran



Geliştiriciler, Apple platformlarındaki en yeni gelişmelere katkıda bulunmuş Apple mühendislerinden randevu talep edebilecekler. Bu laboratuvarlarda bire bir teknik rehberlik ve yeni özelliklerini nasıl uygulanacağıyla ilgili derinlemesine bilgi sağlanacak. Geliştirici Laboratuvarları, yer olduğu ölçüde Apple Geliştirici Programı üyelerine açık olacak.

Apple 16 Haziran’da, her yaştaki öğrencilere kod yazma aşklarını kendi Swift oyun alanlarını oluşturarak gösterme fırsatını sunan Swift Student Challenge‘ın finalistlerini duyurarak tüm dünyadaki öğrenci geliştiricileri kutlayacak.

Geliştiricilere, 22 Haziran öncesinde WWDC20 ile ilgili ek bilgilerin de paylaşılacağı Apple Developer uygulamasını indirmelerini öneriyoruz. Apple Developer web sitesi ve mail yoluyla da bilgi verilecek.