Apple son altı yılda 100'den fazla şirket satın aldı

Cook, dün hissedarlar toplantısında bu satın almaların büyük ölçüde teknoloji ve yetenek transferi için yapıldığını söyledi.

Apple, geçen yılın Ekim-Aralık döneminde 111,4 milyar dolarla tarihinin en büyük gelirini elde etmişti.

En büyük alım Beats Electonics

Apple'ın son 10 yıldaki en büyük alımı kulaklık üreticisi Beats Electronics olmuştu. Apple, rap şarkıcısı ve yapımcı Dr. Dre tarafından kurulan şirkete 2014'te 3 milyar dolar ödedi.

Şirket, 2018'de de şarkı tanıma uygulaması Shazam'ı 400 milyon dolara almıştı.

Apple, küçük şirketleri satın alarak bunların yeniliklerini kendi ürünlerine entegre ediyor.

Bunlardan biri 3D algılama teknolojisini geliştiren İsrail şirketi PrimeSense. Apple, FaceID (yüz tanıma) teknolojisinde bu yazılımdan yararlandı.

Şirket ayrıca iPhone ve Macbook bilgisayarları için "arkayüz" teknolojisine büyük yatırımlar yaptı.

Yapay zeka, sanal gerçeklik, podcast ve otonom sürüş

Apple'ın geçen yılki yatırımları yapay zeka, sanal gerçeklik, ödeme sistemi ve podcast şirketlerini de kapsıyor.

Şirket 2019'da kendi otonom sürüş teknolojisine entegre etmek için 2019'da sürücüsüz otomobil üreticisi Drive.ai'yi satın aldı.

Şirket 2016'da Uber'in Asya'daki en büyük rakibi, araç paylaşım servisi Didi Chuxing'e bir milyar dolar yatırım yaptı.

Apple'ın piyasa değeri 2 trilyonun üzerinde.

Musk, Apple'a Tesla'yı satamadı

Analistler Apple'ın son altı yılda 100 şirket satın almasına ve büyük bir satın alma gücü bulunmasına karşın yine de çok seçici davrandığını söylüyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 2013'te, şirketin zor günler geçirdiği dönemde Cook'a şirketi satmaya çalıştığını ancak Tim Cook'un bunu reddettiğini açıklamıştı.

Apple'ın ayrıca rakiplerinin çoğuna göre de satın almalarda görece tutucu bir yaklaşımı var.

Örneğin Microsoft, LinkedIn'e 26 milyar dolar, Amazon, Whole Foods'a 17,3 milyar dolar Facebook da WhatsApp'a 19 milyar dolar ödemişti.

Apple'ın en büyük 10 alımının toplamı, bunların herhangi biri için ödenen paranın çok altında kalıyor.