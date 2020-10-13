Apple Music için önemli yenilik: Çocuk ve Aile sayfası açıldı

Eğitime yönelik müziklerden motivasyon amaçlı müziklere kadar pek çok şarkıyı içeren Okula Dönüş, Çocuklar için Egzersiz, Oyuna Devam!, ABC ile Eğlence, Şarkılarla Say! gibi yeni listeler kullanıma sunuldu.

Apple Music Çocuk ve Aile kategorisinde, yeni Süper Kahraman Şarkıları veya prenses şarkılarıyla dolu Prenseslerin Gücü çalma listesi gibi yeni çalma listeleri de ilk kez sunuluyor. Ayrıca Tüm Aile İçin Pop ve korsan hikayelerini sevenler için Küçük Denizciler gibi çalma listeleri de Apple Music'e dahil oldu.

Çocuk ve Aile, Apple Music’te en hızlı büyüyen kategorilerden biri olurken, pandemi sırasında ebeveynler için de önemli bir araç işlevi görüyor. Çalma listeleri, yeni müzikler çıktıkça editörler tarafından her gün güncelleniyor.



Pandemi sürecinde, Apple Music’te Çocuk ve Aile içeriklerini dinlemek için harcanan sürede önemli bir artış görüldü. En dikkat çeken nokta da, ailelerin aktif kalmanın ve eğlenmenin yollarını araması nedeniyle Ailece Dans Partisi ve Çocuklar İçin Dans Partisi, Tüm Aile İçin Pop ve Çocuklar İçin İspanyolca Şarkılar gibi popüler çalma listelerinde dikkat çekici bir artış gözlendi.



Apple Music ile, iPhone, CarPlay, Apple Watch, iPad, iPod Mac ve Apple TV üzerinden veya Android cihazlarda da kullanılabiliyor.