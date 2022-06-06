Apple'ın yeni bombaları: Yeni Macbook'lar, süper hızlı M2 chip, IOS 16, macOS Ventura ve yepyeni yazılımlar

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Teknoloji devi Apple, her yıl California'da düzenlediği Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda yeni ürünlerini tanıttı. Yeni nesil M2 işlemciyi dünya kamuoyuyla paylaşan Apple, yeni Macbook Air ve 13 inç ekranlı Macbook Pro'yu M2 işlemciyle piyasaya sürecek. Macbook Air'in ABD satış fiyatı 1199 dolar olurken, Türkiye fiyatı ise 25.999,00 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Macbook Pro'nun ABD fiyatı 1299 dolar olurken, Türkiye fiyatı ise 27.999 TL olarak belirlendi. Öte yandan IOS 16 ve macOS Ventura da Apple'ın yeni bombaları arasında yer aldı. Apple tanıtım toplantısında birçok yeni yazılımı da teknoloji takipçilerinin beğenisine sundu.
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Apple dünyanın merakla takip ettiği lansmanını gerçekleştirdi. IOS 16'yı dünya kamuoyuyla paylaşan şirket, geliştirilen bir yazılımla gönderilen mesajlarda düzenleme yapmanın mümkün kılınacağını duyurdu.
YENİ İŞLEMCİSİNİ DUYURDU: M2
Apple kendi ürettiği işlemci serisi M'in ikinci modelini de duyurdu. İkinci jenerasyon 5 nanometre teknolojiyle üretilen işlemcide 20 milyar transistor bulunduğu öğrenildi. Teknoloji devi M2'nin önceki versiyon olan M1'den yüzde 18 daha iyi performansa sahip olduğunu ve yüzde 35 daha hızlı olduğunu duyurdu. M2 26 gigabyte birleşik RAM ile sunulacak. Yeni Macbook Air da M2 işlemci kullanılan ilk dizüstü bilgisayar olarak piyasaya sürülecek ve M2 etrafında tamamen yeniden dizayn edilecek.
YENİ MACBOOK AİR'LARIN FİYATI AÇIKLANDI
Yeni Macbook Air gri, altın sarısı, gümüş ve mavi olmak üzere dört renk olarak piyasaya sürülecek ve kulaklık girişi yer alacak. Ağırlığı ise 1.22 kilogram olacak. Gelecek ay itibarıyla sevkiyatların başlayacağı yeni Macbook Air'ın satış fiyatı ise 1199 dolar oldu. M1 işlemcili eski Macbook Air ise 999 dolardan satılacak. Apple, yeni işlemcisi M2'yi 13 inç ekranlı Macbook Pro'da da kullanacak. Macbook Pro'nun fiyatı ise 1299 dolar olacak.
YENİ MACBOOK AİR'LARIN TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU
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Apple'ın tüm dünyaya tanıttığı M2 çipine sahip olan Yeni MacBook Air'ların Türkiye fiyatı Apple'ın resmi internet sitesinde açıklandı. Macbook Air 8 Çekirdekli CPU, 8 Çekirdekli GPU, 8 GB Birleşik Bellek, 256 GB SSD Depolama olan modeli 25.999,00 TL olurken, 8 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU, 8 GB Birleşik Bellek 512 GB SSD Depolama olan modeli ise 32.299,00 TL'nden satışa sunuldu.