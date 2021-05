Anneler Günü’nde siber suçluların en çok kullandığı üç yöntem

Büyük veya küçük her özel günde olduğu gibi, Anneler Günü öncesinde perakendeciler dünyadaki tüm annelere ulaşabilmek için özel teklifler hazırlıyorlar. Çocuklar annelerine bir şeyler almak için acele ederken, dolandırıcılar dikkatsiz alışveriş yapanların cüzdanlarında bir delik açmaya hazırlanıyorlar. ESET, anneler günü öncesinde siber suçluların en çok kullandığı üç dolandırıcılık yöntemini sıraladı.

Dolandırıcı reklamlar

Dolandırıcıların klasik favorisi. Bu yöntem her zaman kullanılır. Yılbaşı, bayram, özel gün ne olursa olsun, her durum için yeniden tasarlanır. Dolandırıcılık reklamları genellikle sosyal medya ve sohbet uygulamaları aracılığıyla çoğalır ve genellikle saldırıya uğramış hesaplar kullanılarak yayılır. Sahte bir reklama tıklamak sizi sahte veya var olmayan ürünlerin reklamını yapan sahte bir web sitesine yönlendirecektir. Kötü amaçlı yazılımların cihazınıza girmesine neden olabilirsiniz. Bu da hassas verilerinizi çalmaktan cihazınızı kilitlemeye ve fidye için saklamaya kadar her türlü hasara yol açabilir.

Dolandırıcılar dikkatsiz olma eğilimindedir ve hızlı bir ciro artışı yakalamaya çalışırlar. Bu nedenle mantıklı olmayan fiyatlar, yazım hataları veya şüphe uyandıracak anketler gibi durumlara karşı çok dikkatli olunması gerekir.

Sahte alışveriş siteleri

Siber suçlular, potansiyel kurbanları ikna etmek için kullanılabilecek her şeyden yararlanmaya çalışır. Sahte alışveriş siteleri, dolandırıcılık amaçları için idealdir. Sahte alışveriş siteleri ya da mağazaları, özellikle annelere yönelik hediyelerin reklamını yapacaktır. Bu ürünler, potansiyel kurbanları satın al düğmesine basmaya ikna etmek için inanılması zor indirim teklifleriyle sunulurlar.

Bu yüzden, kesinlikle iyi bir analiz yapmalısınız. Önce mağazayı doğru bir şekilde kontrol etmeli, satıcı ile ilgili incelemeleri irdelemeli, sitenin ne kadar süredir çalıştığını görmeli ve hatta belki de onlarla iletişime geçmeye çalışmalısınız.

Sahte hediye kartları ve kuponlar

Sahte hediye kartları ve kuponlar oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bazen kullanıcının haberi olmadan, kurbanın cihazı kullanılarak dağıtılır. Sahte bir kuponun üzerine tıkladığınızda, cihazınıza bir kötü amaçlı yazılım, bankacılık truva atı ya da keylogger indirilebilirsiniz. Dolandırıcılar siz farkında olmadan indirim kuponunu tüm kişi listenize gönderebilir.

Hediye kartları ile ilgili bir şüpheniz varsa, aldığınız teklifin gerçek olup olmadığını görmek için şirketin resmi sitesine veya sosyal medya hesaplarına bakın. Her zaman tetikte olun ve gerçek olamayacak kadar iyi görünen her teklifi inceleyin. İstenmeyen tekliflere ve e-postalara karşı her zaman dikkatli olmalıyız. Resmi siteler aracılığıyla teklifin doğruluğunu iki veya üç kez kontrol etmekten kaçınmayın.