Anneler gününde annenizi Anılar'la sevindirin

Annenizle paylaşabileceğiniz fotoğrafları bulun

Günden güne artan fotoğraflarınız arasında istediklerinizi bulmak gittikçe daha zor bir hal alıyor. Ancak iPhone’unuzdaki Fotoğraflar sekmesi böyle durumlarda yardımıza yetişerek en sevdiğiniz fotoğraf ve videoları bulmanıza ve o anları yeniden yaşamanıza yardımcı oluyor. Yıllar, eski fotoğraflarınızın en iyilerini öne çıkarıyor. Aylar, fotoğraflarınızı önemli etkinliklere göre ayırıyor. Günler, en iyi karelerinizi ortaya çıkarıyor. Ve Tüm Fotoğraflar seçeneği ise, fotoğraf ve videolarınızı harika bir düzen içinde sunuyor.

Annenizle çektirdiğiniz fotoğrafları kolayca bulmak isterseniz arama kısmına giderek annenizin ismini ve kendi isminizi yazarak arama yapabilirsiniz. Annenizin ismini henüz eklemediyseniz “Kişiler” Albümünde annenizin fotoğrafına ismini ekleyebilirsiniz.

Akıllı yüz tanıma ve konum belirleme özellikleri, fotoğrafta birlikte yer aldığınız kişilere veya fotoğrafın çekildiği konuma göre arama yapabilmenizi sağlıyor ve tam da aradığınız fotoğrafı bulmanızı kolaylaştırıyor. Fotoğraflar uygulaması, resimlerinizdeki yerleri ve nesneleri tanımlayarak bunları kolayca aramanıza imkan tanır. Örneğin, “plaj”, “doğum günü pastası” ya da “annem” gibi kelimeler girerek arama yapabilirsiniz.



Bir Anı Filmi oluşturun



Anı filmi, arşivinizdeki seçilmiş fotoğraf ve videolardan oluşan, geçişler ve müzik eklenerek güzel bir şekilde düzenlenmiş bir videodur. Bir Anı filmini iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda izleyebilirsiniz; iCloud Fotoğrafları açıksa Mac ve Apple TV'nizde de görüntüleyebilirsiniz.

Anılar, en güzel anlarınızı yeniden yaşamanın ve paylaşmanın muhteşem bir yolu. Anılar en iyi fotoğraf ve videolarınızı bulur; müzik, başlık ve sinematik geçişler ekleyerek Anı Filmlerini oluşturur. Anılar, Sizin İçin sekmesinde otomatik olarak oluşturuluyor ama dilerseniz aşağıdaki yolları izleyerek siz de kendi anı filmlerinizi oluşturabilirsiniz:

Annenizle Anı Filmi oluşturmak için seçtiğiniz fotoğraf ve videoları bir albüme ekleyin. Albümün başlığına dokunup sağ üst köşedeki Daha Fazla (…)’ya dokunun ve Anılar’a Ekle’yi seçin.

Filmi daha fazla özelleştirmek için Düzenle’ye dokunun. Başlığı, başlık görüntüsünü, müziği, süreyi ve videoda görünecek fotoğrafları değiştirebilirsiniz.

Yumuşak, Rahatlatıcı veya Epik gibi Anınızın içeriğine uygun farklı bir ruh haline dokunduğunuzda filminizin müziği ve başlık stili, seçtiğiniz ruh haliyle eşleşir.

Düzenlediğiniz Anı filmini izlerken sol alt köşedeki Paylaş’a dokunarak bu filmi annenizle paylaşabilirsiniz.



Anılarınızı annenizle paylaşın

Beraber en güzel fotoğraflarınızı seçtikten sonra bu fotoğrafları Paylaşılan Albüm’üne ve annenizi de bu albüme ekleyip seçtiğiniz fotoğrafları kendi iPhone’undaki albümleri arasında görmesini sağlayın.

Fotoğraflarınızı düzenleyin

Çektiğiniz fotoğraf ve videoları düzenlemek için Düzenle’ye dokunun ve birçok düzenleme seçeneğini kullanarak fotoğraf ya da videonuzu çok daha etkileyici hale getirin. Düzenleme seçenekleri ile fotoğraflarınıza gelişmiş renk ayarları yapabilir, filtreler, metinler ve emojiler ekleyebilir, kırpma ya da döndürme yapabilirsiniz.

Üstelik bu ayarların neredeyse tamamı videolarınız için de geçerli. Selfie videolarınızı istediğiniz yönde çevirebilir, videoda görünmesini istemediğiniz bir köşeyi kırpabilir ya da yanlışlıkla dikey çektiğiniz bir videoyu düzeltebilirsiniz.



Clips ile eğlenceli bir video oluşturun

Clips, iOS’te eğlenceli görsel efektlere sahip hızlı videolar oluşturmak için kullanabileceğiniz, çok basit bir uygulama. Uygulamayı App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Klipleri çekerken doğrudan projenize aktarmak için kırmızı kayıt düğmesine dokunup basılı tutun, veya arşivinizden medya ekleyin. Zaman çizelgesinde klipleri yeniden düzenlemek için dokunup sürükleyebilir, diğer düzenleme araçlarını görmek için zaman çizelgesindeki bir klibe dokunabilirsiniz.

Kendinizi 360 derecelik bir Selfie Ortamı’nda kaydetmek veya favori Animoji ve Memoji’nize dönüştürmek için TrueDepth kamerayı kullanın. Clips uygulaması, bir klip kaydettikten sonra karakterinizi değiştirmenize bile izin veriyor. Hatta dilerseniz filtre veya çıkartma da ekleyebilirsiniz.

Canlı Başlıklar özelliği sayesinde konuşmanız ekran üzerinde animasyonlu metinlere dönüştürülüyor. Üstelik siz konuşurken kelimelerinizi zamanlamaya uygun olarak düzenliyor. Kaydınızı tamamladıktan sonra farklı metin stilleri arasından seçim yapabilir, ekrandaki metinleri düzenleyebilirsiniz.

Çıkartma, metin ve emoji’ler, ister yüzünüze (güneş gözlüğü gibi) ister yüzünüzün yanına (konuşma baloncuğu) yerleştirilmiş olsun, ön kamerayla yüzünüzü takip edecek şekilde ayarlanabiliyor.

Clips’le oluşturduğunuz videoyu annenize mesaj olarak gönderebilir ya da dilediğiniz sosyal medya platformuna ekleyerek diğer sevdiklerinizin de görmesini sağlayabilirsiniz.



Annenizin ve aile bireylerinin Animojileri ile eğlenceli bir kutlama mesajı gönderin

Sesinizi kullanan ve yüz ifadelerinizi yansıtan Animoji karakterini ya da kendi Memoji’nizi kullanarak eğlenceli bir video yaratarak annenizin anneler gününü kutlayabilirsiniz.

Böyle eğlenceli bir video yaratmak için Mesajlar’ı açın. Göndermek istediğiniz kişi olarak annenizi seçin ve Animoji simgesine dokunun. Animoji karakterlerinden birini ya da Memoji’nizi seçin. Henüz Memoji oluşturmadıysanız + simgesine dokunarak Memoji’nizi oluşturabilirsiniz.

Kayda dokunarak videonuzu kaydedin ve gönderin.

Dilerseniz birden fazla Memoji oluşturabilir, hatta aile üyelerinin herbiri için Memoji oluşturarak Memoji çıkartmalarını paylaşabilirsiniz.

FaceTime ile anneler gününü kutlayın



Son zamanların en popüler iletişim aracı görüntülü aramalar oldu. Siz de bu özel günde annenizle FaceTime’ı kullanarak ile bir görüntülü arama başlatıp ve anneler gününü en güzel şekilde kutlayabilirsiniz. iPhone, iPad ya da Mac’inizi kullanarak FaceTime video aramaları yapabilirsiniz.

FaceTime aramanızda Animoji’ye dönüşmek, çıkartma veya filtre eklemek ve çok daha fazlasını yapmak için iPhone ve iPad’de efektleri kullanabilirsiniz. Önce ekrana, ardından efektler simgesine dokunmanız yeterli.

Bu güzel aramayı ölümsüzleştirmek isterseniz de FaceTime Live Photos özelliğini kullanarak aramanızın fotoğrafını kaydedebilirsiniz. Tek yapmanız gereken konuşurken deklanşör düğmesine dokunmak.

Grup FaceTime aramalarında da, önce fotoğrafını çekmek istediğiniz kişinin karesine, ardından tam ekran düğmesine ve son olarak deklanşör düğmesine dokunun.



Aramanıza diğer aile bireylerini, sevdiklerinizi ya da arkadaşlarınızı ekleyip bu görüşmeyi daha da eğlenceli hale getirmek isterseniz Grup FaceTime, aynı anda 32 kişiyle arama yapmanıza imkan verir. FaceTime uygulamasında bir Grup FaceTime araması başlatın. Bunu yapmak için önce sağ üst köşedeki + simgesine dokunun, ardından üst kısımdaki giriş alanına aramak istediğiniz kişilerin adlarını veya numaralarını yazın. İsterseniz dokunarak Kişiler’e gidebilir ve buradan da kişi ekleyebilirsiniz.

Arama sırasında Grup FaceTime aramasına istediğiniz anda kişi ekleyebilirsiniz:

- Ekrana dokunarak denetimleri açın, yukarı kaydırın ve Kişi Ekle’ye dokunun

- Eklemek istediğiniz kişinin adını, Apple ID’sini veya telefon numarasını yazın

- FaceTime’a Kişi Ekle’ye dokunun