Anivia Counter (Ct) - Anivia Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Anivia Counter, orta koridorda aras sıra görünmesine rağmen etkili olduğu alan alt koridordur. Alt koridor yeteneklerini en iyi şekilde kullandığı bölgedir. Anivia, 6. seviyeye kadar zayıftır. Bu seviyeden sonra güçleniyor. Şampiyon buz elementleriyle temsil ediliyor. Özellikle Buz duvarı yeteneğiyle rakiplerine zorluklar çıkarıyor.

Anivia Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Oyun içinde Anivia’ya karşı kullanabileceğiniz şampiyonlar şunlardır;

*Ryze

*Kayle

*Lissandra

*Heimerdinger

*Zyra

*Karthus

Anivia Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Oyun içinde Anivia’ya karşı güçsüz kalan şampiyonlar şunlardır;

*Fizz

*Kassadin

*Diana

*Leblanc

*Zed

*Orianna

Anivia Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Anivia yeniden doğuş pasif yeteneğine sahiptir. Öldürüldüğünde bir yumurtaya dönüşüyor. Yumurtadan çıkarak eski formuna yeniden kavuşuyor. Aydınlanmaya eriştiğinizde şampiyon seviye atlıyor.

1-Flaş Don (Q)

2-Kristalleştir (E)

3-Donma (W)

4-Buzul Fırtınası (R)

Anivia Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

1-Oyunun erken safhalarında oldukça zayıftır.

2- Yüksek soğuma süreleri bulunuyor.

3-Yumurtadan çıkma süresi 6 saniyedir.

4- Suikastçi şampiyonlar ve ani hasarı yüksek büyücüler tarafından kolaylıkla alt edilebiliyor.

Anivia Counter Karşı Öneriler

1-Bir baskın sırasında öncelikli hedefiniz her zaman için saldırı gücü taşıyıcısı olmalıdır. Q yeteneği için yetenek atışlarından kaçmalısınız.

2-Buz Duvarı yeteneği buzdan ve geçilemeyen bir duvar oluşturuyor. Bu nedenle vadinin kenar kısımlarda yer almayın. Kaçma yolunuza atılan sağlam bir duvar kolaylıkla ölmenize sebep olacaktır.

3-Anivia’nın nihai kanalını iptal etmek ve mana barını tüketmeye odaklanmak için üçüncü Q'nuzu veya ultisini kaydedin.

4-Anivia, sadece düşük hareket kabiliyetine sahip bir bölge kontrol şampiyonudur. Çarpışma yeteneğinizle onu alt edebilirsiniz.

5-Duvarı ve AOE yetenekleri nedeniyle ormandaki küçük patikalarda Anivia ile savaşmaktan kaçının.

6-Anivia’nın oyuncuları hazırlıksız yakalayan yeniden doğuş (rebirth) yeteneğinin farkında ve buna hazırlıklı olun.