Android'de Geçici Ve Kalıcı Instagram Hesap Kapatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram, yüksek düzeyde bir kullanıcı kitlesine sahip olan uygulamalardan bir tanesidir. Bu uygulama üzerinden çeşitli fotoğraf ve videolar paylaşılabilmektedir. Bununla birlikte instagram uygulamasının içerisinde kullanıcılara hitap edebilen çok sayıda filtre ve fotoğraf efekti yer almaktadır.

Androidlerde Instagram Hesabı Geçici Olarak Nasıl Kapatılır?

Android cihazların içerisinde instagram hesabının geçici bir şekilde kapatılabilmesi için belirli aşamaların takip edilmesi gerekir. Bu aşamalar şu şekilde sıralanır:

İlk olarak instagramın resmi uygulamasına girmek gerekir.

İkinci adımda ise sağ üst köşede bulanan profili düzenle butonuna basılır. Ekranda aşağı doğru inilir. Sağ alt bölümde yer alan "Hesabımı geçici olarak kapat" yazılan yere tıklanır.

Sonraki adımda instagram tarafından “Hesabını neden kapatıyorsun?” şeklinde olan bir soru kullanıcıya yöneltilecektir. Buradaki açılır olan menüden gerekli olan seçim yapılır ve şifrenin tekrar girilmesi istenir. Hesabı kapatma seçeneği, yalnızca menüden bir nedenin seçilmesi durumunda aktif hale gelmektedir.

Bu adımın ardından "Hesabı Geçici Olarak Kapat" yazan yere tıklanır. Hesabını geçici olarak kapatılabilmesi için hesaba giriş yapılabilir bir durumda olunması gerekir.

Bu adımların takip edilmesi ile birlikte android olan cihazlarda geçici bir şekilde instagram kapatma işlemi gerçekleştirilir.

Androidlerde Instagram Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Kapatılır?

Android cihazlardan instagram hesabının kalıcı olarak silinmesi için şu adımlar takip edilir:

İlk önce silinmek istenen hesaba giriş yapılır.

Bir mobil tarayıcının ya da bilgisayarın üzerinsen hesabımı sil butonuna tıklanır.

İnstagramın sorduğu “Hesabını neden siliyorsun?” sorusuna açılır olan pencerelerden bir yanıt seçilir ve şifre tekrar girilir.

Daha sonra “Hesabı sil” yazan butona basılır ve böylece instagram hesabı kalıcı bir şekilde silinmiş olur.