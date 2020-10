Amazon Prime, Türkiye'de kullanıcılara neler sunuyor?

Birkaç hafta önce Amazon Prime’ın Türkiye lansmanını gerçekleştirdiniz. Amazon Prime nedir? Türkiye’de tam olarak neler sunuyor?

19 ülkede 150 milyon aboneye ulaşan üyelik servisi Amazon Prime, Amazon’un alışveriş hizmetleri ile eğlence servislerini tek çatı altında buluşturuyor. Amazon Prime, bedava ve hızlı kargo, Amazon Original içeriklerinin yanı sıra film ve dizileri barındıran Prime Video, oyunlar ve oyun içi içerikler ve Twitch.tv kanalı aboneliği sunan Prime Gaming içeriklerini kullanıcılara sunuyor.

Prime üyeleri, üyelikleri dahilinde ülke genelinde bedava ve hızlı kargo hizmetlerimizden faydalanabiliyorlar. Bedava ve hızlı kargo seçeneklerimiz arasında; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Manisa, Bolu ve diğer 10 şehirde ertesi gün teslimat, Adana, Mersin, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve diğer 15 şehirde iki günde teslimat ve ülkenin geri kalanına standart teslimat hizmetleri bulunuyor.

Prime Video: Prime Video, tüm Prime üyelerine Tom Clancy's Jack Ryan, Good Omens, Modern Love ve The Marvelous Mrs. Maisel’i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard’s Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu geniş film ve dizi yelpazesine Türkçe altyazı seçeneğiyle erişim imkânı sağlıyor.

Prime Gaming: Prime Gaming ile League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar havuzda yer alıyor.

Amazon Prime için üyelik ücreti ne kadar olacak?

Amazon Prime üyelik ücreti aylık 7.90 TL.

Prime Day nedir? Bu yıl ne zaman olacak ve Prime Day’in ortaya çıkış hikayesinden bahsedebilir misiniz?

Prime Day, Prime üyeleri için hazırlanmış özel bir etkinlik. Bu yıl Türkiye’nin de ilk kez dahil olduğu 13 ve 14 Ekim’de gerçekleştirilecek Prime Day süresince, tüm Prime üyelerimize 2 gün boyunca özel indirimlere erişim imkânı sunacağız. 2015 yılında Amazon’un 20. yaşını kutlamak için ilk kez gerçekleştirilen Prime Day, bu sene toplam 20 ülkede yapılacak. Bu ülkelerin arasında ABD, Birleşik Krallık, BAE, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Kanada, Belçika, Avusturya, Avustralya bulunurken; bu yıl ilk kez Brezilya ve Türkiye’deki Prime üyeleri de Prime Day'i deneyimleyebilecek.