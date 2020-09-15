Amazon Prime Türkiye için merhaba dedi! Amazon Prime nedir?

Amazon Prime ile kullanıcılarına ayrıcalıklar tanıyan Amazon, bir süredir yurt dışında sürdürdüğü projesini Türkiye'ye de taşıdı. Bazı illerde siparişlerin aynı gün ya da ertesi gün teslim edilmesine olanak tanıyan Amazon Prime aynı zamanda video ve film platformundaki içeriklere ücretsiz ulaşım imkanı sunuyor.

AMAZON PRİME NEDİR?

Amazon Prime üyeleri bedava ve hızlı kargo, film ve dizi izleme, özel fırsatlar ve daha pek çok ayrıcalıktan yararlanır.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yalova, Düzce, Afyon'da minimum sipariş tutarı olmaksızın, geçerli ürünlerde kargo bedava, hem de ertesi gün teslimat imkanı sunuyor.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin seçili bölgelerinde, 50 TL ve üzeri geçerli ürünlerdeki siparişlerde, kargo bedava, hem de aynı gün teslimat imkanı da Amazon Prime imkanları arasında yer alıyor.

Amazon Prime kullanıcıları kargo ücretinden de muaf tutuluyor.

Prime kullanıcısı vatandaşlar, popüler filmleri ve ödüllü Amazon Originals dizilerini, üyeliğin sayesinde ek ücret ödemeden Prime Video'da Türkçe altyazılı izleyebiliyor.

Sadece sınırlı süre için geçerli olan Bitmeden Yakala Fırsatları'na 30 dakika önceden erişme ayrıcalığı da ayrıcalıklar arasında bulunuyor.

Prime kullanıcıları, Prime Gaming ile League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar için içeriklere erişme seçeneğine de sahip oluyor.