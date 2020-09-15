MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAmazon Prime Türkiye için merhaba dedi! Amazon Prime nedir?
GeriTeknoloji Amazon Prime Türkiye için merhaba dedi! Amazon Prime nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Amazon Prime Türkiye için merhaba dedi! Amazon Prime nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amazon Prime Türkiye için merhaba dedi! Amazon Prime nedir?
Abone Olgoogle-news

Popüler E-Ticaret firması Amazon'un yurt dışında sürdürdüğü prime hizmeti, Türkiye için de erişime açıldı. Bazı ayrıcalıklı hizmetleri kullanıcılarına sunan Amazon Prime, bazı illerde ertesi gün teslimat garantisine de imkanlar arasında yer veriyor. Peki, Amazon Prime Türkiye fırsatları ve fiyatlandırma süreci nasıl işleyecek? İşte, Amazon Prime hakkında detaylı bilgiler

Amazon Prime ile kullanıcılarına ayrıcalıklar tanıyan Amazon, bir süredir yurt dışında sürdürdüğü projesini Türkiye'ye de taşıdı. Bazı illerde siparişlerin aynı gün ya da ertesi gün teslim edilmesine olanak tanıyan Amazon Prime aynı zamanda video ve film platformundaki içeriklere ücretsiz ulaşım imkanı sunuyor.

AMAZON PRİME NEDİR?

Amazon Prime üyeleri bedava ve hızlı kargo, film ve dizi izleme, özel fırsatlar ve daha pek çok ayrıcalıktan yararlanır.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yalova, Düzce, Afyon'da minimum sipariş tutarı olmaksızın, geçerli ürünlerde kargo bedava, hem de ertesi gün teslimat imkanı sunuyor. 

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin seçili bölgelerinde, 50 TL ve üzeri geçerli ürünlerdeki siparişlerde, kargo bedava, hem de aynı gün teslimat imkanı da Amazon Prime imkanları arasında yer alıyor. 

Amazon Prime kullanıcıları kargo ücretinden de muaf tutuluyor. 

Prime kullanıcısı vatandaşlar, popüler filmleri ve ödüllü Amazon Originals dizilerini, üyeliğin sayesinde ek ücret ödemeden Prime Video'da Türkçe altyazılı izleyebiliyor.

Sadece sınırlı süre için geçerli olan Bitmeden Yakala Fırsatları'na 30 dakika önceden erişme ayrıcalığı da ayrıcalıklar arasında bulunuyor.

Prime kullanıcıları, Prime Gaming ile League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar için içeriklere erişme seçeneğine de sahip oluyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle