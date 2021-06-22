Amazon indir - Amazon nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm alışveriş uygulaması

Amazon en hızlı gelişen uygulamalardan bir tanesidir. Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan bir uygulamadır. Amazon'un kurucusu ise Dünya'nın en zengin adamı olan Jeff Bezos'dur.

Amazon Nedir ve Ne İşe Yarar?

Amazon uygulaması internet üzerinden yurt dışından alışveriş yapmayı sağlayan bir uygulamadır. Amazon uygulamasının merkezi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos olan bir mobil uygulamadır. Amazon uygulaması 1994 yılında kurulmuştur. Dünya'nın en büyük şirketleri arasında yer almaktadır. Amazon'da ihtiyaç duyduğunuz bütün ürünleri yurt dışından satın alabilirsiniz. Amazon'da pek çok satıcı vardır. Dilerseniz e ticaret işine sizler de girebilir ve Amazon üzerinden sizler de satış yapabilirsiniz. Bunun için bir satış hesabı açmanız gerekir.

Amazon Nasıl İndirilir?

Amazon uygulamasını işletim sistemlerinizin market uygulamasını kullanarak hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Android için Amazon uygulamasını şu şekilde indirebilirsiniz. Öncelikle Google play store uygulamasına giriş yapın. Eğer uygulamanız güncel değilse mutlaka güncellemeyi unutmayın. Play store uygulamasının güncel olduğundan emin olduktan sonra arama kısmına gelerek buraya "Amazon" yazın. Amazon yazdıktan sonra çıkan ilk uygulamaya tıklayarak yükle seçeneğine basın. Yaklaşık olarak internet hızına bağlı olarak 20 saniye içerisinde uygulama inecektir.

Amazon uygulamasını IOS market üzerinden de indirebilirsiniz. Bunun için ilk olarak app store uygulamasına giriş sağlayın. App store uygulamasına giriş sağladıktan sonra üst tarafta yer alan arama çubuğuna amazon yazın. Amazon yazdıktan sonra çıkan ilk uygulamaya tıklayarak indir seçeneğine basın. Bu şekilde indirebilirsiniz.

Amazon IOS App Store İndirme Linki

Amazon IOS için indirme linki aşağıdaki gibidir;

" https://apps.apple.com/us/app/amazon-shopping/id297606951 "

Amazon Android Google Play İndirme Linki

Amazon android indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.mShop.android.shopping&hl=en_US&gl=US "

AMAZON ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Amazon Nasıl Yüklenir?

Amazon yüklemek için öncelikle bir android market ya da ios markete sahip olmanız gerekiyor. Bu market uygulamalarında mutlaka bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyelik oluşturduktan sonra market uygulamalarına ya da doğrudan indirme linklerini kullanarak Amazon uygulamasını akıllı telefonlarınıza ya da tabletlerinize indirebilirsiniz.

Amazon Nasıl Kullanılır?

Amazon uygulamasını kullanmak için iki türlü hesap seçeneği vardır. Bir normal alıcı hesabı, ikincisi ise satıcı hesabıdır. Alıcı hesabı için bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyelik oluşturduktan sonra yapacağınız ilk iş uygulamaya girip istediğiniz ürünü aratabilirsiniz. Aynı ürünü binlerce satıcı satabilir. En iyi fiyatı bulabilmek için filtreleme seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu şekilde en iyi fiyatı veren ve en güvenilir olan satıcı hesaplarınızı bulabilirsiniz. Amazon üzerinden yalnızca dolar ile alışveriş yapabilirsiniz. Bunun için de kendi banka hesabınızı kullanarak dolar olarak alışveriş yapabilirsiniz. Almış olduğunuz ürünleri de alıcı hesabınızdan siparişlerim seçeneğini kullanarak kargo durumunu öğrenebilirsiniz.

Amazon'un Özellikleri Neler? Amazon İncelemesi

- Amazon uygulaması hem Android hem de IOS üzerinden indirebilirsiniz.

- Hızlı bir şekilde alışveriş yapmanızı sağlar.

- E ticaret için de bir satıcı hesabı oluşturmanızı sağlar.

- Dünya'nın dört bir yanından alışveriş yapmanıza olanak sağlar.

Amazon Nasıl Silinir?

Amazon uygulamasını market uygulamasına ya da doğrudan uygulamanın üstüne basılı tutarak kaldır seçeneğine tıklayarak silebilirsiniz.