Amazon.com.tr’nin Gülümseten Cuma fırsatları başladı

Amazon.com.tr, bugüne kadar gerçekleştirilecek en büyük Gülümseten Cuma fırsatlarını duyurdu. Bugün, Gülümseten Cuma fırsatları süresince Amazon.com.tr müşterileri, çocuklar için oyuncaklardan her evin ihtiyacı olan mutfak eşyalarına, sezonun son modası kıyafetlerden evcil hayvan ürünleri ve tüketici elektroniğine kadar geniş bir ürün seçkisinde muhteşem fırsatların keyfini çıkarabiliyor.

Gülümseten Cuma boyunca sunulacak “Günün Fırsatları” ve kısa süreli fırsatların sunulduğu “Bitmeden Yakala” ile Amazon.com.tr müşterileri, bu yıl binlerce üründe muhteşem fırsatlardan faydalanabiliyor. Fırsatlara, Amazon.com.tr veya Amazon Türkiye mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Günün Fırsatları: com.tr müşterileri, ihtiyaç duydukları ürünlerde çok özel fırsatlara erişebiliyorlar.

com.tr müşterileri, ihtiyaç duydukları ürünlerde çok özel fırsatlara erişebiliyorlar. Bitmeden Yakala: Bitmeden Yakala, teknoloji ürünlerinden ayakkabıya tüm kategorilerden ürünlerde geçerli, kısa süreli indirim fırsatlarıdır.

Bitmeden Yakala, teknoloji ürünlerinden ayakkabıya tüm kategorilerden ürünlerde geçerli, kısa süreli indirim fırsatlarıdır. Uzatılmış İade Süreleri:com.tr müşterileri 31 Aralık 2020’ye kadar gönderimi gerçekleştirilen tüm ürünler için, 31 Ocak 2021’e kadar iade ayrıcalığından da faydalanabiliyor.

30 günlük ücretsiz Amazon Prime deneme süresini başlatmak ve daha fazla bilgi almak için, müşteriler amazon.com.tr/prime adresini ziyaret edebilirler.

Aşağıda bulunan fırsatlar ve çok daha fazlası, farklı zaman dilimlerinde geçerli ve stoklar ile sınırlıdır.



Ev Eğlence

Philips TV’lerde 400 TL’ye varan indirim

LG TV’lerde 700 TL’ye varan indirim

Axen TV’lerde 200 TL’ye varan indirim

Woon TV’lerde 400 TL’ye varan indirim

Hoparlörlerde %10 indirim

Elektronik

Sony kulaklık ve hoparlörlerde %30’a varan indirim

Sennheiser kulaklıklarda %20’ye varan indirim

Haylou kulaklıklarda %40’ya varan indirim

Baseus kulaklıklarda %40’a varan indirim

Jabra kulaklıklarda %30’a varan indirim

JBL hoparlörlerde %15’e varan indirim

Bose kulaklık ve hoparlörlerde %40’a varan indirim

Samsung kulaklıklarda %30’a varan indirim

Philips kulaklıklarda %25’e varan indirim

Bilgisayar

Seagate hard disklerde %25’e varan indirim

HP dizüstü bilgisayarlarda %30’a varan indirim

HP bilgisayar aksesuarlarında %40’a varan indirim

HP monitörlerde %25’e varan indirim

HP yazıcılarda %30’a varan indirim

Cep Telefonu ve Aksesuarları

Oppo & realme akıllı telefonlarda 100 TL’ye varan indirim

GM akıllı telefonlarda 100 TL’ye varan indirim

Belkin akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim

Baseus akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim

Spigen akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim

Ugreen akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim

Xiaomi akıllı telefonlarda 150 TL’ye varan indirim

Xiaomi Mi Band 5’te %13 indirim

Xiaomi Redmi 20000 mAh Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazında %25 indirim

Moda

Dockers by Gerli erkek ayakkabılarında %70’e varan indirim

Kinetix ayakkabılarda %70’e varan indirim

Polaris ayakkabı ve terliklerde %60’a varan indirim

Slazenger ayakkabılarda %60’a varan indirim

United Colors of Benetton çocuk giyim ürünlerinde %70’e varan indirim

Panço çocuk giyim ürünlerinde %70’e varan indirim

Levi’s ürünlerinde %70’e varan indirim

Tommy Hilfiger erkek giyim ürünlerinde %70’e varan indirim

Koton ürünlerinde %70’e varan indirim

DeFacto ürünlerinde %70’e varan indirim

Adidas bavulda %60 indirim

Adidas ürünlerinde %60’a varan indirim

Puma kadın ve çocuk giyim ürünlerinde %60’a varan indirim

Puma ayakkabılarda %60’a varan indirim

Puma erkek giyimde %60’a varan indirim

Puma çanta ve aksesuarlarda %60’a varan indirim

New Balance ayakkabılarda %40’a varan indirim

Puma kadın tayt ve sutyenlerde %60’a varan indirim

Under Armour erkek ayakkabı ve giyim ürünlerinde %50’ye varan indirim

Under Armour kadın ve çocuk ayakkabı ve giyim ürünlerinde %50’ye varan indirim

Skechers giyim ve aksesuarlarda %40’a varan indirim

Skechers ayakkabı ve sandaletlerde %50’ye varan indirim

Asics ayakkabı ve giyim ürünlerinde %40’a varan indirim

Fila ayakkabı ve giyim ürünlerinde %40’a varan indirim

Deterjan ve Kâğıt Ürünler

Paradontax diş bakım ürünlerinde %35'e varan indirim

Sensodyne diş bakım ürünlerinde %40'a varan indirim

Familia, Papia ve Teno markalı kâğıt ürünlerinde %30'a varan indirim

Orkid hijyenik pedlerde %30'a varan indirim

OralB ağız bakım ürünlerinde %25'e varan İndirim

Ariel deterjanlarda %20'ye varan indirim

Fairy deterjanlarda %20'ye varan İndirim

Perwoll deterjanlarda %30’a varan indirim

Kişisel Bakım ve Kozmetik

Palmolive duş jelleri ve el sabunlarında %40'a varan indirim

Seçili Philips erkek bakım ürünlerinde %40’a varan indirim

Seçili Braun ürünlerinde %30’a varan indirim

Seçili Remington ürünlerinde %40’a varan indirim

Seçili Babyliss saç kesme ürünlerinde %25’e varan indirim

Braun MGK 5245 Erkek Bakım Kitinde %20 indirim

Braun Silk-Epil epilatörde %25 indirim

Loreal Paris cilt ve makyaj ürünlerinde %20’ye varan indirim

Maybelline makyaj ürünlerinde %20’ye varan indirim

Nivea cilt ve vücut bakım ürünlerinde %30’a varan indirim

Gliss saç bakım ürünlerinde %40’a varan indirim

Syoss saç bakım ürünlerinde %40’a varan indirim

Neutrogena cilt ve vücut bakım ürünlerinde %40’a varan indirim

OGX saç bakım ürünlerinde %20’ye varan indirim

Le Petit Marseillais vücut ürünlerinde %40’a varan indirim

Sebamed cilt ve vücut bakım ürünlerinde %30’a varan indirim

Bioderma cilt ve vücut bakım ürünlerinde %20’ye varan indirim

Diadermine cilt ürünlerinde %40’a varan indirim

Duru el ve vücut bakım ürünlerinde %40’a varan indirim

Ev & Mutfak

Bosch ev gereçlerinde %40’a varan indirim

Vitra ve Artema banyo gereçlerinde %30’a varan indirim

Yale ve Kale Kilit güvenlik ürünlerinde %40’a varan indirim

Tefal Ingenio setlerde %30’a varan indirim

Lava döküm tavalarda %25’e varan indirim

Arnica ev ve mutfak ürünlerinde %40’a varan indirim

Kärcher elektrikli süpürgelerde %25’e varan indirim

King mutfak gereçlerinde %40’a varan indirim

Simfer mini fırınlarda %30’a varan indirim

Delonghi mutfak ürünlerinde %15’e varan indirim

Remta endüstriyel ürünlerde %20’ye varan indirimler

Sinbo mutfak ürünlerinde %45’e varan indirim

Electrolux elektrikli süpürge ve aksesuarlarda %30’a varan indirim

Çay makineleri ve su ısıtıcılarda %45’e varan indirim

Ekmek kızartma makinelerinde %30’a varan indirim

Sevilen Arzum ürünlerinde sepette 100 TL’ye varan anında indirim

Tefal mutfak ve ev ürünlerinde %20'ye varan indirimler

Oyuncak

Seçili Disney Frozen ve Prenseslerde %30’a varan indirim

Seçili Marvel oyuncaklarında %50’ye varan indirim

Seçili Baby Alive bebeklerde %40’a varan indirim

Seçili Nerf oyuncaklarında %25’e varan indirim

Seçili LEGO oyuncaklarında %40’a varan indirim

Evcil Hayvan Ürünleri

N&D Kedi mamalarında %30’a varan indirim

Purina Proplan kedi mamalarında %25’e varan indirim

Reflex Plus kedi mamalarında %40’a varan indirim

Seçili köpek mamalarında %30'a varan indirim

Seçili kedi tasma ve oyuncaklarında %70'e varan indirim

Seçili kedi kumlarında %40'a varan indirim

Seçili Kuş ürünlerinde %45'e varan indirim

Seçili köpek ödüllerinde %35'e varan indirim

Anne ve Bebek

Molfix bebek bezi ve ıslak mendillerde %30'a varan indirim

WaterWipes Doğal Islak Mendillerde %40’a varan indirim

Sleepy bebek bezlerinde ve ıslak havlularda %40'a varan indirim

Chicco ürünlerinde %40’a varan indirim

Maxi-Cosi ürünlerinde %50’ye varan indirim

Bebek güvenlik ürünlerinde %70’e varan indirim

Besafe ürünlerinde %40’a varan indirim

Spor