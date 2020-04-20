Alcatel 3T 10 Türkiye'de satışa sunuldu

TCL Communication, hayatı kolaylaştıran özellikler sunan Alcatel 3T 10 tabletin Türkiye'de satışa çıktığını duyurdu. Bluetooth 4.2 bağlantı özelliğine ve 128 GB'a kadar hafıza kartı desteğine sahip 3T 10 tablet, 10 inç IPS ekrana sahip.



Alcatel 3T 10, Google Asistan ile kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor. Üç metreye kadar DSP ses tanıma, ses yayını ve çoklu görev özellikleriyle kullanıcılar tableti el değmeden, sadece sesli komutlarla kullanabiliyor. 3T 10, akıllı ev cihazlarıyla bağlantı oluşturarak evin sıcaklık durumu ve ışık ayarı gibi kontroller de yapabiliyor.



Kullanıcılar, 4.080 mAh bataryası, ses bozulmalarını engelleyen çift ön hoparlör ve çift bas geliştirme ünitesiyle filmleri, müzikleri ve oyunları deneyimleyebiliyor. Ayrıca tabletle birlikte gelen hoparlör de 7 saatlik pil ömrüne sahip.



Kolay erişim



Hızlı erişim ekranı ile kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgiler, ekranda yer alıyor ve kullanıcılar, favori araçlarına ellerini değmeden erişebiliyor. Alcatel 3T 10'un geniş HD ekranı ses istasyonuna bağlandığı zaman çoklu görevlere, haberlere ve hava durumu tahminlerine erişilmesini sağlıyor.



Yüz tanıma teknolojisi sayesinde tableti açmak için kullanıcıların kameraya bakması yeterli oluyor. Alcatel 3T 10, yüzü hızlı bir şekilde tanıyabilmek için 30 derece algılama yarıçapına sahip ve 106 anahtar nokta kullanıyor.



Hoparlör hediye ile gelen ve mat dokulu tasarıma sahip Alcatel 3T 10, siyah renk seçeneğinin yanı sıra 1.499 TL'lik önerilen satış fiyatıyla piyasaya sunuldu.