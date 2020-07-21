Akıllı saatlerin bile ölçebildiği SpO2 değerini kimler düzenli takip etmeli?

SpO2 terimini daha önce duymadıysanız yalnız değilsiniz. Vücutta en önemli beş sağlık göstergesinden biri nabız, kan basıncı, solunum hızı ve vücut ısısının yanı sıra kandaki oksijen doygunluğu oranını ifade eden SpO2 değeridir. Bu değer solunum ve dolaşım sisteminizin ne kadar düzgün çalıştığını gösterir. İçinde bulunduğumuz küresel pandemi döneminde yaşam alışkanlıklarımız kökten değişirken, solunum sistemine saldıran virüse karşı olası vakaları tespit edebilmek için vücut sıcaklığı kadar SpO2 değerinin de takip edilmesi gittikçe önem kazanıyor. Gelişen teknoloji ise bu gibi önemli sağlık değerlerini günlük hayatın içinde rahat ve hızlı bir şekilde akıllı saatler üzerinden takip edebilmenizi sağlıyor. Peki sağlıklı bir yetişkinde ortalama %96 olması gereken SpO2 değerini kimler daha çok takip etmeli ve neden?

Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, solunum yolları hastalıkları gibi çeşitli nedenlerle bağışıklıkları riskli durumda olanlar için SpO2 ölçümleme, sağlık takibi açısından her zaman önemli.



Yaşlandıkça bağışıklık sistemi zayıfladığından 60 yaş üzerindekilerin de düzenli olarak SpO2 değerini ölçmesi önerilir.

Horlama problemi, uyurken düzensiz nefes alma ya da nefes darlığından kaynaklanır. SpO2 değerini ölçerek uyku sırasında kandaki oksijen seviyesinin ne kadar dalgalandığını takip edebilir, uyku apnesi gibi daha büyük problemlerin önceden tespit edilmesine yardımcı olabilirsiniz.



Doğa sporları yapanlar, atletler ve spor salonu meraklılarının, aktif spor halindeyken vücudun rakım ve yoğunluktaki değişimlere nasıl tepki verdiğini gözlemlemesi, buna göre hareketlerini sürdürmesi önerilir.



Günde 12 saatten fazla çalışanlar beyin yorgunluğuyla çok fazla oksijen tüketebilir. Bu durumda düzenli olarak SpO2 değerini takip etmek önem kazanır.



Yoğun alkol tüketenler de nefes darlığı sorunu yaşayabilmektedir. SpO2 değerini düzenli takip ederek, alkol alışkanlıklarının ne zaman sağlıksız seviyeye yaklaştığını görmeleri mümkün olur.



Bazı akıllı saat ve hatta akıllı bileklik modelleri de vücutta en önemli beş sağlık göstergesinden biri nabız, kan basıncı, solunum hızı ve vücut ısısının yanı sıra kandaki oksijen doygunluğu oranını ifade eden SpO2 değerinizi tek dokunuşla birkaç saniyede gösterebilirken, uygulama üzerinden de geçmiş ölçümlerinizi takip imkânı sunuyor.



