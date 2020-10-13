Akali Counter (Ct) - Akali Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Akali karakteri oyuna 2010 yılında kadın bir suikastçı olarak dahil olmuştur. Özellikleri sebebi ile çıktığı zamandan bu yana oyuncular tarafından sürekli tercih edilen karakterlerden birisidir. Akali'nin özelliklerine geçmeden önce kendisi hakkında biraz bilgi verelim.

Akali Counter

Akali Kinkou Tarikatı ile kendisine ait gölge yumruğu unvanını bırakmıştır. Şimdilerde ise oldukça ölümcül bir silah konumundadır. Tüm saldırılarını tek başına yapar. Usta Shen'den pek çok şey öğrenmesine karşın, Ionia'yı düşmanlara karşı koruyacağına yemin etmiştir. Akali oldukça sessiz bir şekilde saldırsada verdiği mesaj oldukça nettir. Efendisiz olan suikastçılardan kork.

Akali Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Diana

l Lee Sin

l Garen

l Nidalee

l Rumble

l Annie

Akali Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Ezreal

l Yasuo

l Fizz

l Karthus

l Teemo

l Nidalee

Akali Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Eğer Akali ile oyunu oynamak istiyorsanız yeteneklerini öğrenmeniz oldukça önemlidir.

Suikastçının Damgası: Bu yetenek sayesinde rakibine zarar vermek için rakibinin çevresinde bir halka oluşturmaktadır. Halkayı oluşturduktan sonra Akali rakibine karşı hızlı bir hareket patlaması yapar. Bunun yanında Akali halkayı geçtiğinde kamalarını da güçlendirmiş olur. Bu da düşmana vereceği sonraki zararın artmasına neden olur. Bunun yanında bu zarar az da olsa bir miktar enerji yüklenmesine imkan tanır.

Beş Nokta Saldırısı: Akali bir yay ile beş tane kunai atabilmektedir. Bunun yanında önünde bulunan rakiplerinin oldukça yavaşlamasına sebep olur ve rakiplerine hasar da verir. Bu yetenek Akali'nin enerjisi dolu olduğu zaman kullanılırsa Akali verdiği zararın bir miktarı kadar iyileşme de gösterir.

Alacakaranlık Perdesi: Bu yetenek ile Akali enerjisini yenilemektedir. sonrasında ise bir halka oluşturabilmek için etrafa bir duman bulutu yaymaktadır. Bu duman sayesinde Akali saklanmakta ve daha hızlı hareket edebilmektedir.

Çevik Silah: Akali bu yeteneği sayesinde ilk rakip vuruşuna zarar verir ve bunun yanında bir shuriken fırlatır.

Kusursuz İnfaz: Akali aralarında oldukça az bir süre bulunan iki atılım yapar. İlk atılımda rakiplerine fiziksel olarak zarar verir ve onların sersemlemesini sağlar. İkinci atılımda ise düşmanın sağlığına zarar veren bir büyü yapar.