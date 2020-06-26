adidas GMR incelemesi

adidas GMR oyun teknolojisi, futbol ile dijital dünyayı birleştiren bir çözüm. EA Sports'un FIFA Mobile oyununda kullanıcılar sanal performansını gerçek dünyadaki etkileşimleriyle bir araya getirebiliyor. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan adidas GMR, Jacquard by Google Tag’i kullanarak gerçek dünyadaki oyunla FIFA Mobile Ultimate Team genel değerlendirmelerini artırarak oyunculara bağlı oynama gücü veriyor.



İşin güzel yanı, kutunun içinden çıkan iç tabanın hemen her tür ayakkabı ile uyumlu olması. Siz sadece ayakkabının içine bu tabanları yerleştiriyorsunuz. Google işbirliği sayesinde ileri seviyede makine öğrenme algoritma desteğini de arkasına alan adidas GMR, vuruşları, şut gücünü, mesafeyi ve hızı ölçerek futbolcuların sahada yaptığı gerçek fiziksel hareketleri tanıyor. Bu da farklı zorlukları bitirip uzun vadeli kilometre taşlarına ulaşan kullanıcıların gerçek dünyadaki başarılarıyla oyun içindeki oyuncularını güçlendirerek ödül kazanıp Ultimate Team’lerini yükseltebilecekleri anlamına geliyor.



Şimdi zorluklara gelelim. Bunlardan ilki, FIFA Mobil Oyunu’nda para ve yetenek güçlendirici kazanmak için bir hafta içinde penaltı kutusuna 40 güçlü atış yapma görevi olan oyuncuları gören Master Finisher olarak belirlendi. Yani en sert şutu olanlar farklı skor tabelalarında listeleniyor ve oyuncular bu sayede dünyadaki diğer rakiplerine karşı durumunu görebiliyor.

adidas'ın bu çözümü, özetle gerçek dünya futbolunu ekranlardaki futbol oyunlarına taşıyor. İlk kez denenen bu yöntem, aslında bu iki dünyayı bir araya getiren önemli bir dönemeç. adidas GMR ile oyuncuların hem sahada hem de saha dışında sevdikleri oyun aracılığıyla Ultimate Team’lerini büyütmeleri gerçekten de iyi düşünülmüş. Artık siz kendinizi geliştirdikçe EA SPORTS FIFA Mobile takımınız da o oranda gelişecek.



Tabanı ayakkabınıza giydirmeden önce içindeki küçük cihazı şarj etmeniz ve ardından tabana yerleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde sistem, sizi ölçmeye başlıyor. adidas GMR iç tabanı gibi etkileşimi, bağlantıyı ve yapay zekayı gündelik hayata entegre ederek bunları daha yararlı bir hale getiriyor.







