BTK'dan operatör açıklaması
Avrupa Birliğinde elektronik haberleşme sektörünün düzenleyici kurumlarının birliği olan BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) internet servis sağlayıcılarına, gerekli görüldüğü hallerde interneti yavaşlatma hakkı tanıdı.
Bilgi Teknolojileri Kurumu da (BTK) bu kapsamda internet servis sağlayıcılara kullanıcıların internet hizmetlerini almaya devam edebilmesi için acil durumlarda trafiği uygun ve ölçülü bir biçimde yönetebilmesine imkân tanıdı.
Servis sağlayıcılar erişim kapasitesi sorunu yaşanması durumunda önem durumu düşük servisleri limitleyebilecek.
Uygulama, acil durumlarla sınırlı kalmak üzere gerekli görüldüğü durumlar için geçerli olacak. Yetkililer, benzer uygulamaların Avrupa ülkelerinde de uygulandığını belirtti.
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