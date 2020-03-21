BTK'dan operatör açıklaması

Bilgi Teknolojileri Kurumu da (BTK) bu kapsamda internet servis sağlayıcılara kullanıcıların internet hizmetlerini almaya devam edebilmesi için acil durumlarda trafiği uygun ve ölçülü bir biçimde yönetebilmesine imkân tanıdı.

Servis sağlayıcılar erişim kapasitesi sorunu yaşanması durumunda önem durumu düşük servisleri limitleyebilecek.

Uygulama, acil durumlarla sınırlı kalmak üzere gerekli görüldüğü durumlar için geçerli olacak. Yetkililer, benzer uygulamaların Avrupa ülkelerinde de uygulandığını belirtti.