Acer Aspire serisi yenilendi: İşte öne çıkan özellikleri

21,5 ve 23,8 inç büyüklüğünde ekranlara sahip Aspire C22 ve Aspire C24 modellerinden oluşan seride, Full HD çözünürlüklü IPS panel, sunduğu geniş görüntü açısıyla dikkat çekiyor. Tüm aile fertlerine hitap eden özelliklerle donatılmış olan Aspire C serisi, Intel Core i3 ve i5 işlemcileri ile internette gezinti, film izleme, sosyal medya ve iş hayatı veya okul görevleri için gerek duyulan yazılımlar gibi günlük görevleri yerine getirebiliyor. Özellikle günlük kullanım için ideal bir model olan Aspire C, tasarımıyla da öne çıkan bir ürün.

Aspire C’nin 4,2 mm’lik çerçeveleri, ekran gövde oranının yüzde 90 gibi bir ortalamaya ulaşmasını sağlıyor. Canlı renkler sunan ekran, görüntüleme açısının genişliğiyle de dikkat çekiyor. Aspire C serisi, 11 mm’lik gövdesi ile geliyor. Aspire C serisinin ergonomik formu da öne çıkan özelliklerinden; tek bir el hareketiyle kullanıcı, kendisi için en iyi kullanım açısını sağlayabiliyor.





21,5 inçlik Aspire C22, 4 GB RAM, 1 TB HDD depolama seçeneği sunarken Intel Core i3 veya i5 işlemcilerle geliyor. 23,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Aspire C24 modelinde ise 4 GB RAM ve 1 TB HDD’li Intel Core i3 ve i5’li seçeneklerin yanı sıra Intel Core i3 işlemcili 8 GB RAM ve 1 TB HDD’li versiyon da mevcut.

Her iki modelde de Acer’ın uzun süreli kullanımlarda göz sağlığını korumayı hedefleyen görüntü teknolojilerinden Acer Bluelight Shield ve Acer Flickerless özelliklerini görmek mümkün. Acer Bluelight Shield, gözler için zararlı olabilecek mavi ışığı filtreleyerek yüzde 54’e kadar azaltıyor. Flickerless ise rahatsız edici olan ve uzun süreli bilgisayar başında kalındığında gözleri yoran titreşimi ortadan kaldırıyor.



Aspire C22-865 ve Aspire C24-865, 3.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.



